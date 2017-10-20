Порошенко рассказал, как пограничники спасли ему жизнь

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что в 2014 году во время начала волнений на Донбассе пограничная разведка спасла ему жизнь, передает "112 Украина".

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Об этом глава государства заявил во выступления по случаю 14-летия создания разведки Госпогранслужбы.

По словам Порошенко, во время его предвыборной поездки в Луганск в апреле 2014 года разведчики Госпогранслужбы спасли ему жизнь.

"Во время своей президентской кампании, когда я был в Луганске, буквально в 200 м от захваченного здания СБУ в Изварино, Должанском фактически могу сказать, что пограничная разведка просто спасла мою жизнь. И именно поэтому сегодня я здесь. Для того, чтобы выразить слова искреннего уважения и благодарности, потому что уровень профессионализма разведчиков-пограничников чрезвычайно высокий", — заявил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что реальной целью организаторов митинга у здания Верховной Рады была дестабилизация ситуации в стране.