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    Общество

    Порошенко рассказал, как пограничники спасли ему жизнь

    (обновлено: )15001
    По словам Порошенко, во время его предвыборной поездки в Луганск в апреле 2014 года разведчики Госпогранслужбы спасли ему жизнь.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что в 2014 году во время начала волнений на Донбассе пограничная разведка спасла ему жизнь, передает "112 Украина".

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Neue Zürcher Zeitung: так Порошенко предатель?

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    Об этом глава государства заявил во выступления по случаю 14-летия создания разведки Госпогранслужбы. 

    По словам Порошенко, во время его предвыборной поездки в Луганск в апреле 2014 года разведчики Госпогранслужбы спасли ему жизнь.

    "Во время своей президентской кампании, когда я был в Луганске, буквально в 200 м от захваченного здания СБУ в Изварино, Должанском фактически могу сказать, что пограничная разведка просто спасла мою жизнь. И именно поэтому сегодня я здесь. Для того, чтобы выразить слова искреннего уважения и благодарности, потому что уровень профессионализма разведчиков-пограничников чрезвычайно высокий", — заявил он.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что реальной целью организаторов митинга у здания Верховной Рады была дестабилизация ситуации в стране.

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