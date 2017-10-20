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    Политика

    Порошенко назвал "реальную цель" митинга у Рады

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (213)

    (обновлено: )24503
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко считает, что реальной целью организаторов митинга у здания Верховной рады была дестабилизация ситуации в стране.

    "Реальный план организаторов митинга в центре Киева – дестабилизация ситуации в Украине", — заявил Порошенко. Его выступление в пятницу перед пограничниками в Киевской области транслировал телеканал "112 Украина".

    Также Порошенко считает, что правоохранители выполнили поставленную перед ними задачу, не допустив кровопролития на митинге у Рады.

    В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. Тогда же организаторы акции протеста у здания Рады заявили, что партия экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают участие в митинге.

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