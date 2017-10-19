Минобразования не будет менять модель обучения в венгерских школах

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Киев обязуется до решения Венецианской комиссии по закону об образовании не вносить изменения в модель обучения в венгерских школах, заявила в четверг глава Минобразования Украины Лилия Гриневич.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

"Эту модель, по которой будут учиться дети в венгерских школах, мы будем разрабатывать в консультациях с венгерской общиной. Эта модель будет представлена на уровне других нормативно-правовых актов… Мы обязуемся до согласования этой модели, а также до получения заключения Венецианской комиссии не делать никаких шагов по изменению модели обучения, которая сейчас существует в венгерских школах", — заявила Гриневич после встречи с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом.

По ее словам, стороны также договорились о том, что Украина будет придерживаться всех своих международных обязательств, в том числе двусторонних соглашений с Венгрией, в отношении того, что представители нацменьшинств могут обучаться на родном языке на всех уровнях получения образования.

Также стороны признали необходимость расширения использования украинского государственного языка в процессе обучения. Министры заявили о необходимости увеличения количества часов обучения на государственном языке, добавила Гриневич.

Решение Венецианской комиссии по закону об образовании в Украине ожидается в декабре.