В Донецкой области подрядчик исчез с 1 млн грн предоплаты - Жебривский

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Подрядчик по ремонту опорной школы в населенном пункте Никольское Донецкой области исчез с миллионом гривен предоплаты.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский Общественному телевидению Донбасса.

"Натуральный негодяй, дал самую низкую цену на системе Прозорро, выиграл, дали миллион гривен предоплаты, смылся. Сейчас отправили в прокуратуру, внесен в ЕДРР за мошенничество. Но новый тендер не могу провести, пока все это не согласуется", — сообщил губернатор.

По словам Жебривского, на данный момент есть проблема со строителями и проектировщиками.

Напомним, нардеп Надежда Савченко обвинила Павла Жебривского в том, что он занимается контрабандой сигарет.

Ранее Жебривский заявил, что законодательство о переформатировании антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях изменит принцип предоставления льгот предприятиям.