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    Общество

    В Донецкой области подрядчик исчез с 1 млн грн предоплаты - Жебривский

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    Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский рассказал, что подрядчик выиграл тендер на системе Прозорро и скрылся с миллионом гривен.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Подрядчик по ремонту опорной школы в населенном пункте Никольское Донецкой области исчез с миллионом гривен предоплаты.

    Взятка. Архивное фото
    Украинское фото
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    Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский Общественному телевидению Донбасса.  

    "Натуральный негодяй, дал самую низкую цену на системе Прозорро, выиграл, дали миллион гривен предоплаты, смылся. Сейчас отправили в прокуратуру, внесен в ЕДРР за мошенничество. Но новый тендер не могу провести, пока все это не согласуется", — сообщил губернатор. 

    По словам Жебривского, на данный момент есть проблема со строителями и проектировщиками.

    Напомним, нардеп Надежда Савченко обвинила Павла Жебривского в том, что он занимается контрабандой сигарет. 

    Ранее Жебривский заявил, что законодательство о переформатировании антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях изменит принцип предоставления льгот предприятиям.

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