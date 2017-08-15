наверх
15.08.201702:57
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    В закон об АТО внесут изменения - Жебривский

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (141)

    (обновлено: )4701
    Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отметил, что с изменением законодательства об АТО изменится и принцип предоставления льгот предприятиям.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Законодательство о переформатировании антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях изменит принцип предоставления льгот предприятиям, заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    Встреча нормандской четверки в Берлине Архивное фото
    Michael Kappeler / POOL / AFP
    Токсичный формат. О перспективах встречи "нормандской четверки"

    "В сентябре заканчивается закон об АТО. Будет изменение законодательства о проведении войсковой операции. Потери из бюджета должны быть возмещены от государства. Это касается в первую очередь Торецка и Авдеевки. Будут изменены льготы для предприятий в зоне АТО", – цитируют Жебривского "Новости Донбасса".

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пентагон
    Ядерные угрозы КНДР и США. Скандал вокруг Украины
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Украинские военные в Иловайске. Архивное фото
    Иловайский котел: кто в ответе?
    Люди в масках. Архивное фото
    Гей-парад в Одессе