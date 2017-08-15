В закон об АТО внесут изменения - Жебривский

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Законодательство о переформатировании антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях изменит принцип предоставления льгот предприятиям, заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"В сентябре заканчивается закон об АТО. Будет изменение законодательства о проведении войсковой операции. Потери из бюджета должны быть возмещены от государства. Это касается в первую очередь Торецка и Авдеевки. Будут изменены льготы для предприятий в зоне АТО", – цитируют Жебривского "Новости Донбасса".

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В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.