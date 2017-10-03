наверх
03.10.201721:04
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "ProZorro" заблокировал тендер канала "Рада", заподозрив коррупцию

    (обновлено: )46
    Парламентский телеканал "Рада" пытался закупить оборудования для телерадиовещания на 20 миллионов гривен. На тендер откликнулись трое участников, однако одного из них к участию не допустили, а предложение отклонили. Из-за этого закупки была заблокирована.
    Система ProZorro
    Рoltava.to

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Система "ProZorro" заблокировала тендер телеканала "Рада" из-за подозрения в коррупции.

    Доллары в конверте. Архивное фото
    Украинское фото
    Коррупция в Украине убивает страну и настораживает инвесторов

    Парламентский телеканал "Рада" пытался закупить оборудования для телерадиовещания на 20 миллионов гривен, сообщается на сайте системы "ProZorro".

    На тендер откликнулись трое участников, однако одного из них к участию не допустили, а предложение отклонили. Из-за этого закупки была заблокирована.

    В жалобе указано, что телеканал выписал тендерные условия под конкретного победителя. В частности, речь идет о нарушении п. 3 ст. 5 закона Украины "О публичных закупках", в котором говорится о том, что заказчик не может устанавливать дискриминационные требования к участникам, а также п. 4 ст. 22, в котором сказано о том, что тендерная документация не должна содержать требований, ограничивающих конкуренцию. 

    Как сообщалось ранее, многие эксперты считают, что вместо борьбы с коррупцией в Украине происходит лишь ее имитация, что затрудняет приход иностранных инвесторов. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Логотип компании CBS и фото Хэйли Гефтман-Голд
    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе
    Тушение пожара ГСЧС
    Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Школьник с букварем у доски
    Реформа образования: необратимые последствия