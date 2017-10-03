"ProZorro" заблокировал тендер канала "Рада", заподозрив коррупцию

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Система "ProZorro" заблокировала тендер телеканала "Рада" из-за подозрения в коррупции.

Парламентский телеканал "Рада" пытался закупить оборудования для телерадиовещания на 20 миллионов гривен, сообщается на сайте системы "ProZorro".

На тендер откликнулись трое участников, однако одного из них к участию не допустили, а предложение отклонили. Из-за этого закупки была заблокирована.

В жалобе указано, что телеканал выписал тендерные условия под конкретного победителя. В частности, речь идет о нарушении п. 3 ст. 5 закона Украины "О публичных закупках", в котором говорится о том, что заказчик не может устанавливать дискриминационные требования к участникам, а также п. 4 ст. 22, в котором сказано о том, что тендерная документация не должна содержать требований, ограничивающих конкуренцию.

Как сообщалось ранее, многие эксперты считают, что вместо борьбы с коррупцией в Украине происходит лишь ее имитация, что затрудняет приход иностранных инвесторов.