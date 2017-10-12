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    Общество

    СБУ: граждан РФ вызвали на допрос, но не по делу о крушении МН17

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    СБУ заверило, что россиян вызвали на допрос не по делу о крушении пассажирского самолета МН17, а в связи с расследованием другого уголовного производства.
    Здание Службы безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины подтвердила, что вызывает граждан России на допрос в качестве подозреваемых, однако не по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года, как сообщали ранее СМИ.

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    "Главное следственное управление СБ Украины действительно вызывает ряд лиц для вручения подозрения и допроса, среди которых граждане РФ. К сожалению, некоторые СМИ, опираясь на собственную трактовку информации, сообщили, что речь идет о расследовании террористического акта против пассажирского самолета МН17. СБУ сообщает, что вызов этих лиц связан с расследованием другого уголовного производства", — говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

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    Ранее украинские СМИ сообщили, что СБУ вызывает на допрос пять россиян в рамках дела о крушении MH17 в Донбассе.

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