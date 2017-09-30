В Белом доме идут допросы в рамках дела о "вмешательстве" РФ – СМИ

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Спецпрокурор по расследованию якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы в США Роберт Мюллер начал допрашивать сотрудников Белого дома, передает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в четверг допрашивали исполняющего обязанности советника президента США по национальной безопасности, генерала-лейтенанта в отставке Джозефа Кита Келлогга. В частности, речь шла об экс-советнике Дональда Трампа по национальной безопасности Майкле Флинне.

По словам одного из источников телеканала, Келлоггу были показаны данные, связанные с расследованием связей Флинна с РФ.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.