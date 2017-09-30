наверх
30.09.201710:25
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Белом доме идут допросы в рамках дела о "вмешательстве" РФ – СМИ

    (обновлено: )89
    Уже допросили исполняющего обязанности советника президента США по национальной безопасности, генерала-лейтенанта в отставке Джозефа Кита Келлогга.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Спецпрокурор по расследованию якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы в США Роберт Мюллер начал допрашивать сотрудников Белого дома, передает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
    Бортник: Европа ослабла, судьбу Украины решают РФ и США

    По данным телеканала, в четверг допрашивали исполняющего обязанности советника президента США по национальной безопасности, генерала-лейтенанта в отставке Джозефа Кита Келлогга. В частности, речь шла об экс-советнике Дональда Трампа по национальной безопасности Майкле Флинне.

    По словам одного из источников телеканала, Келлоггу были показаны данные, связанные с расследованием связей Флинна с РФ.

    Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а Песков называл их "абсолютно голословными".

    Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Павел Климкин и министр образования Латвии Карлис Шадурскис
    Реформа образования: необратимые последствия
    Ситуация в Южном Судане. Архивное фото
    Украина в центре оружейных скандалов