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    Политика

    Военная прокуратура вызвала на допрос двух замглавы Минобороны РФ

    (обновлено: )29
    В сообщении ГПУ указано, что два замминистра обороны РФ , а также замглавкома ВМФ РФ 26 сентября 2017 года "вызываются для допроса в качестве подозреваемых", а 28 сентября - "для ознакомления с материалами досудебного расследования".
    Министерство обороны России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Главная военная прокуратура Украины вызывает на допрос двух заместителей министра обороны РФ — Николая Панкова и Дмитрия Булгакова, а также заместителя главкома ВМФ вице-адмирала Александра Федотенкова, соответствующие повестки опубликованы на сайте Генпрокуратуры.

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    Генпрокуратура Украины ранее заявила, что подозревает ряд высокопоставленных российских чиновников в "подрыве основ национальной безопасности Украины".

    В публикации указано, что Панков, Булгаков и Федотенков 26 сентября 2017 года "вызываются для допроса в качестве подозреваемых", а 28 сентября — "для ознакомления с материалами досудебного расследования".

    Власти Украины ранее уже пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела. Такие попытки были предприняты, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской, командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко.

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