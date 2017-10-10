Под колпаком. ЦРУ, СБУ и политически обоснованная прослушка

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

"Вы имеете право хранить молчание: все, что вы скажете, может быть использовано против вас". Эта знаковая фраза американской полиции, знакомая украинцам по кинофильмам, приобретает новые смыслы. Теперь – политические.

Из СБУ – в ЦРУ

Газета The New York Times опубликовала интервью бывшей главы отделения СБУ по связям с иностранными правительствами Виктории Горбуз. Из разговора следует, что Служба безопасности Украины все телефонные перехваты переводит на английский и в течение 24 часов передает в США.

Горбуз заявила, что система прослушки мобильных телефонов, используемая СБУ, монтировалась ЦРУ США.

"Центральное Разведывательное Управление уничтожило систему прослушки мобильных телефонов, поставленную Россией, и установило компьютеры, поддерживаемые американцами", — рассказала экс-сотрудник ведомства.

По данным New York Times, департамент Горбуз переводил телефонные перехваты из новой системы и пересылал их американцам.

"Команда должна была переводить и немедленно, в течение 24 часа в сутки, быть в полной кооперации с нашими американскими коллегами", – сообщила она.

"Русско-украинский след"

А еще раньше, в сентября 2017 года, скандал с прослушкой разразился вокруг экс-главы предвыборного штаба президент США Дональда Трампа – Пола Манафорта, который прежде работал в Украине.

Телеканал CNN сообщал, что Федеральное бюро расследований США прослушивало Манафорта на основании тайных санкций суда до и после выборов 2016 года. При этом некоторые из собранных разведданных вызвали подозрения, что Манафорт призывал РФ оказать содействие предвыборной кампании Трампа.

Прослушка Манафорта, санкционированная Судом по негласному наблюдению в целях внешней разведки (FISC), началась, когда Манафорт стал фигурантом расследования ФБР, развивающегося с 2014 года. По словам источников, расследование велось в отношении группы консалтинговых компаний в Вашингтоне, выполнявших задания для бывшей правящей партии Украины.

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Сам Манафорт потребовал от министерства юстиции США обнародовать прослушки его разговоров и провести расследование соответствующих утечек. Такое заявление распространили от имени Манафорта его представителями в СМИ.

Под колпаком у спецслужб – не украинских

В сегодняшних условиях никто в украинской политике или в обществе в целом не может чувствовать себя защищенным от прослушки, уверен политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Каких-то демократических правил игры нет, все делают то, что доступно и возможно, а не что правильно, отмечает эксперт.

РИА Новости Украина Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

"Конечно, вся украинская элита находится под колпаком у спецслужб. И, к сожалению, не украинских. Если бы украинских – это было бы правильно, возможно. Но всем известно, что не украинских", – рассказал Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

С другой стороны, он уверен, что эта информация о прослушке, публикация New York Times может быть основанием для серьезных политических расследований в следующем политическом цикле.

"В частности, против нынешнего руководства СБУ, политического руководства страны. Потому что если эта информация имеет какую-то либо доказательную базу, это означает грубейшее нарушение законодательства Украины, вмешательство во внутренние дела, в суверенность. И это может быть использовано в следующем политическом цикле против людей, сейчас находящихся у власти", – заявил политолог.