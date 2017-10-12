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    Общество

    В Одессе у клиентов "Привата" массово пропали деньги с карт - СМИ

    (обновлено: )702
    Одесситы сообщают о массовых кражах денег с карт "ПриватБанка", снятие якобы происходило в Киеве и Шанхае. В самом банке говорят обращаться в полицию.
    Очередь в банкомат ПриватБанка
    РИА Новости Украина Константин Бабков

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В Одессе владельцы кредитных карт "ПриватБанка" массово заявляют, что у них пропадают деньги.

    Игорь Коломойский. Архивное фото
    УНИАН
    Ловушка для Коломойского. Долги "ПриватБанка" и банкротство в последствии

    Как сообщает 048.ua, мошенникам удалось каким-то образом снять деньги с карточек "ПриватБанка".

    Пострадавшие разыскивают друг друга через соцсети, и пересказывают свои истории. Сообщают, что крупные суммы снимали в Киеве и Шанхае.

    Пострадавшие заявляют, что количество обманутых людей доходит уже до 40 человек.

    "Просто сняли в банкомате, на телефон пришло только что сняли, и больше ничего!!! Я не спала,сразу зашли в Приват 24,карта была заблокирована по причине неверного ввода пинкода, но денег нет..", — пишет одна из жертв мошенников.

    В "Приватбанке" одесситам отказываются возвращать украденные со счетов деньги, и просят обращаться в полицию. 

    Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили депозитные ячейки одного из банков в Киеве на 350 тысяч долларов и килограмм золота в слитках.

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