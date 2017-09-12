Минфин не исключает судебного иска по аудиту "ПриватБанка"

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Украина не исключает возможности подачи иска к "дочке" международной консалтинговой компании PwC, проводившей аудиторскую проверку "ПриватБанка", чтобы компенсировать часть затрат на спасение банка, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью агентству Рейтер.

Нацбанк Украины в июле отозвал право PwC на проведение аудита украинских банков из-за неудовлетворительной аудиторской проверки "ПриватБанка". По данным регулятора, после сравнения аудита баланса активов "Привата" от компании EY и от PwC Нацбанк обнаружил разницу более чем в 160 миллиардов гривен (около 6 миллиардов долларов по текущему обменному курсу).

"Мы инвестировали так много денег налогоплательщиков в "ПриватБанк", мы ищем пути компенсировать убытки. Если PwC сыграла определенную роль, она должна нести ответственность за это", — сказал Данилюк агентству.

Отвечая на вопрос, планирует ли правительство подавать судебный иск против PwC, министр сказал, что ничего пока не подготовлено, но добавил: "На данный момент я просто не исключаю этого… не потому, что мы что-то готовим, а просто я понимаю значимость национализации и ответственность, которую мы на себя взяли".

Правительство Украины в декабре прошлого года национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся украинский бизнесмен Игорь Коломойский. В рамках финансового оздоровления государство уже докапитализировало Приватбанк более чем на 150 миллиардов гривен (5,8 миллиардов долларов).