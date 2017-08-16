ЕЦБ согласовал переход Украине доли в латвийском "ПриватБанке"

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Европейский центральный банк (ЕЦБ) согласовал переход в собственность украинского государства доли в латвийском "ПриватБанке", говорится в сообщении Министерства финансов Украины в среду.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". В Нацбанке заявили, что до национализации этот банк был финансовой пирамидой.

"Приобретение квалифицированного участия является результатом покупки государством Украина ПАО КБ "ПриватБанк" (Украина), который является самым большим прямым акционером в АО "ПриватБанк" (Латвия) с долей 46,54%", — говорится в сообщении министерства.

Указано, что Комиссия рынка финансов и капитала Латвии и ЕЦБ провели оценку соответствия украинского "ПриватБанка" необходимым критериям. "По результатам этой оценки ЕЦБ было принято решение о предоставлении согласия на приобретение государством Украина в лице Министерства финансов квалифицированного участия в АО "ПриватБанк" (Латвия)", — сообщили в Минфине.

Министерство финансов Украины ранее также опубликовало на своем сайте письмо от декабря 2016 года к правительству от бывших владельцев "ПриватБанка" — Коломойского и Геннадия Боголюбова — с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение о его дальнейшей капитализации.

Обратившись к правительству, бывшие акционеры взяли на себя обязательства содействовать процессу национализации банка и провести реструктуризацию кредитного портфеля для покрытия убытков государства, срок реструктуризации истек 1 июля 2017 года. Но Нацбанк ранее уже заявлял, что бывшие владельцы "ПриватБанка" не выполнили взятые на себя до 1 июля обязательства по реструктуризации.