Стало известно, какие объекты недвижимости арестовал суд по делу "ПриватБанка"

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева арестовал здание завода "Биола" (Днепр), здание в Киеве, которое арендует телерадиокомпания "Студия 1+1", а также самолет Boeing по делу хищения средств из "ПриватБанка", сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Согласно судебным материалам, должностные лица "ПриватБанка", путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 завладели чужим имуществом, а именно государственными средствами Национального банка в сумме более 19 млрд гривен, выделенным на рефинансирование.

В рамках следствия прокурор просил суд о наложении ареста на следующее имущество: принадлежащие ООО "Гаджибей" земельные участки в Одесской области, Овидиопольском районе, массив "Золотой берег" (акватория Черного моря); принадлежащее ООО "Подол Недвижимость" нежилые помещения жилищно-офисного здания и подземного паркинга в Киеве по ул. Кирилловская, 23 (арендует "Студия 1+1"); здание завода "Биола" в Днепре, ул Береговая, 135, которое принадлежит ООО "Эрлан"; самолет Boeing 767-300 (собственность португальской Pennylane — Comercio Internacional LDA).

Кроме того, прокурор просил об аресте следующей недвижимости: принадлежащее ООО "Имме" здание в Киеве по проспекту Степана Бандеры 34 площадью 6921 кв.м; принадлежащее ООО "Акватера" и ООО "Арлан" нежилые здания в Днепре ул. Чкалова, 27; здание торгового павильона в Одессе ул.Космонавтов 32 (принадлежит ПАО "Проектно-поисковый институт "Южмедбиосинтез").

4 сентября суд принял решение арестовать все указанное имущество, а 7 сентября принял решение об аресте зернового терминала "Бориваж" в Одесской области (принадлежит ООО "Агротерминал Логистик").

Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Украина не исключает возможности подачи иска к "дочке" международной консалтинговой компании PwC, проводившей аудиторскую проверку "ПриватБанка".