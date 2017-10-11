Из банковских ячеек в Киеве похитили $350 тыс и килограмм золота

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Неизвестные ограбили депозитные ячейки одного из банков в Киеве на 350 тысяч долларов и килограмм золота в слитках, сообщила пресс-служба столичной полиции.

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"Проведя анализ, полицейские установили, что к этим преступлениям причастны трое мужчин, которые снимали банковские ячейки на фальшивые паспорта с вклеенными в документы личными фотографиями", — отмечается в сообщении.

В полиции заявили, что им известно о трех ограблениях банковских ячеек этими лицами.

В частности, в начале октября 54-летний предприниматель сообщил об исчезновении из банковской ячейки 42 тысяч долларов, 5 тысяч евро и килограмма золота в маленьких слитках.

Кроме того, другой клиент банка — 42-летний житель Киева — сообщил столичным правоохранителям, что из его ячейки исчезли 25 тысяч долларов, 40 тысяч евро, 360 фунтов стерлингов.

Позже с аналогичным заявлением в полицию обратился еще один клиент финансового учреждения, добавили в ведомстве.

Напомним, в сентябре в Соломенском районе Киева неизвестный мужчина с ножом ворвался в помещение одного из кредитных учреждений и забрал деньги и золотые украшения.