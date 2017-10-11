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    Киев

    Из банковских ячеек в Киеве похитили $350 тыс и килограмм золота

    (обновлено: )11030
    По данным полиции, ограбление устроили трое мужчин, которые снимали банковские ячейки на фальшивые паспорта с вклеенными в документы личными фотографиями.
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    Украинское фото

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Неизвестные ограбили депозитные ячейки одного из банков в Киеве на 350 тысяч долларов и килограмм золота в слитках, сообщила пресс-служба столичной полиции.

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    "Проведя анализ, полицейские установили, что к этим преступлениям причастны трое мужчин, которые снимали банковские ячейки на фальшивые паспорта с вклеенными в документы личными фотографиями", — отмечается в сообщении.

    В полиции заявили, что им известно о трех ограблениях банковских ячеек этими лицами.

    В частности, в начале октября 54-летний предприниматель сообщил об исчезновении из банковской ячейки 42 тысяч долларов, 5 тысяч евро и килограмма золота в маленьких слитках.

    Кроме того, другой клиент банка — 42-летний житель Киева — сообщил столичным правоохранителям, что из его ячейки исчезли 25 тысяч долларов, 40 тысяч евро, 360 фунтов стерлингов.

    Позже с аналогичным заявлением в полицию обратился еще один клиент финансового учреждения, добавили в ведомстве.

    Напомним, в сентябре в Соломенском районе Киева неизвестный мужчина с ножом ворвался в помещение одного из кредитных учреждений и забрал деньги и золотые украшения.

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