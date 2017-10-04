Ловушка для Коломойского. Долги "ПриватБанка" и банкротство в последствии

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

"ПриватБанк" — заложник войн олигархов

Крупнейший в Украине банк после национализации так и не смог встать на ноги. Долги "ПриватБанка" перед НБУ по рефинансированию по состоянию на сентябрь 2017 года составили 12 миллиардов гривен. Уже государственный банк не может погасить долги перед НБУ, иначе придется попрощаться с поручительством бывшего акционера — Игоря Коломойского, а также с его залоговым имуществом.

Сейчас Минфин судится с олигархом за право поручительства, требуя, чтобы тот вернул деньги, выданные ранее НБУ на рефинансирование банка. Регулятор считает, что Коломойский отдал деньги на рефинансирование связанным лицам, которые обменяли их на доллары и вывезли за границу.

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Однако Коломойский отказался платить по долгам, и теперь оспаривает в суде не только свое поручительство по "рефинансу", но и сам факт национализации "ПриватБанка", которая, по мнению олигарха, была совершена незаконно.

Пока шли суды, банк накапливал долги. Еще в мае "ПриватБанк" заявил о намерении досрочно вернуть Нацбанку рефинансирование, сумма которого тогда составляла 13,8 млрд грн, но регулятор отказывался их принимать, поскольку это могло освободить Коломойского от поручительства по этому долгу. В НБУ рассчитывали, что таким образом получат инструмент давления на олигарха.

"Банк нам хочет погасить это рефинансирование, но тогда они избавят Коломойского от всех гарантий, и мы потеряем эти залоги. Поэтому мы не хотим, чтобы "ПриватБанк" нам гасил. То, что можно было погасить, а всего сумма была 19 млрд грн, уже погашено. Но для случаев, где залоги третьих лиц и персональные гарантии, в меморандуме с МВФ прописано: не гасить", – сказала глава НБУ Валерия Гонтарева.

В НБУ считают, что личное поручительство Коломойского должно распространяться и на кредиты, который банк выдавал компаниям, связанным с ним. Используя судебное дело о растрате 19 млрд. грн казенных средств, власть стала массово арестовывать активы олигарха в Украине. В частности, Печерский районный суд Киева 4 сентября арестовал здание завода "Биола" в Днепре, а также, здание в Киеве, которое арендует телерадиокомпания "Студия 1+1", имущество Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината, Никопольского завода ферросплавов, Марганецкого горно-обогатительного комбината и "Днепроазота".

Проблем все больше

Между тем, огромный долг "ПриватБанка", который тот не в состоянии погасить, негативно отображается на его финансовой отчетности. Банк испытывает острейшую нехватку средств из-за оттока средств юридических и физических лиц, а также невыплат по кредитам.

"Что касается рефинансирования, если так объяснить на пальцах, действительно, это когда банк берет кредит по ставке НБУ, берет кредит на определенный срок и на определенных условиях. Для чего этот кредит берется? Для того чтобы поддержать свою текущую ликвидность, то есть текущие платежи. С чем это связано? Это связано с двумя проблемами, их больше, этих проблем, но основные: первая — это так называемые черные кредиты, это те кредиты, которые были выданы, по данным НБУ, связанным лицам группы "Приват", и они не возвращаются пока; и второе — мы видим, что по итогам первого полугодия появилась одна очень такая нехорошая тенденция у ПриватБанка, по итогам первого полугодия "ПриватБанк" стал "лидером" по оттоку депозитных вкладов как физических лиц, так и юридических лиц. И вот для того, чтобы поддерживать свою ликвидность, для этого этот банк взял рефинансирование, кредит на определенный срок у НБУ", — заявил в эфире радиостанции "Голос Столицы" директор "Кредит Оптима Банка" Игорь Львов.

Ситуацию временно спасает докапитализация со стороны государства, однако она не решает проблему финансовой стабильности банка.

"До конца года мы рассчитываем еще на 16 млрд гривен. По постановлению Кабмина нам предусмотрено 38,5 млрд грн. Из них мы уже получили 22,5 млрд гривен", — рассказала СМИ исполняющий обязанности председателя правления "ПриватБанка" Галина Пахачук.

По мнению финансового обозревателя Александра Дубинского, "ПриватБанк" должен перейти в категорию проблемных, как того требует закон "О банках и банковской деятельности".

"Статус "проблемный" Нацбанк обязан присвоить ПриватБанку в связи с просрочкой выплаты по кредиту рефинансироавния — на впечатляющие 12 млрд гривен.

"Проблемность", согласно закону "О банках и банковской деятельности" (ст. 75 п.2), — присваивается в случае, если "банк не выполнил требование вкладчика или другого кредитора, срок которого наступил пять и более рабочих дней назад".

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Невыполнение "ПриватБанком" закона — налицо: просрочка превысила месяц. В связи с чем, в Нацбанке уже обязаны были принять постановление под грифом "банковская тайна" о присвоении банку статуса "проблемного" (после чего, при невыполнении требований закона банк должен быть отнесен к неплатежеспособным).



Таким образом, если в течение 6 месяцев кредит рефинансирования не будет погашен — "Приват" может быть признан банкротом уже в марте-2018.



Я направил соответствующий запрос в Нацбанк, и обязательно уведомлю вас об ответе.



Напомню, закон о введении госгарантий по 100% суммы вклада в "ПриватБанке" для частных клиентов, инициированный президентом и принятый Радой, — этим же президентом до сих пор не подписан.



Также сегодня появились новости о том, что клиенты "ПриватБанка" сталкиваются с блокировкой своих карт из-за наличия задолженности по оплате коммунальных услуг", — сообщил Дубинский на своей странице в Facebook.

Проблемы и клиенты

Действительно, клиенты столкнулись с блокировками их карт под видом списания задолженности.

"Мне сегодня радостно заблокировали приватовскую карту с возможностью списания имеющихся на ней средств. На вопрос: "Почему?" В банке мне ответили: "За задолженность "Киевэнерго".

Интересен еще тот факт, что я не являюсь ни владельцем квартиры, ни владельцем лицевого счета. Просто с моей карты оплачивались коммунальные счета. И я не очень понял, каким образом частная компания "Киевэнерго" может влиять на блокировку карты в госбанке? Законность происходящего более чем впечатляет!", — написал на своей странице в FB пользователь Вячеслав Савченко.

"Сегодня с моего счета были списаны деньги. Сотрудники банка подтвердили данную операцию, но за что они списали с моей карты средства объяснить не смогли.

Сотрудник банка Шигрик Алена Васильевна порекомендовала обратиться в правоохранительные органы, написав заявление по факту мошенничества сотрудниками ПриватБанка…

На вопрос: "Вы хотите сказать, что "Приватбанк" украл у меня деньги?", Шигрик Алена Васильевна ответила "Да!"

Так что дорогие друзья не храните деньги на карточке, чтоб "ПриватБанк" не имел возможности самовольно снимать деньги", — написала на своей странице пользователь FB Наталия Ильницкая.

Кому выгодно?

Если эта тенденция — массовое явление, то не исключено, что руководство банка уже потеряло контроль крупнейшем финучреждением страны и сотрудники стали "монетизировать" свои должности, блокируя и списывая карточки клиентов в корыстных интересах.

Так называемая национализация "ПриватБанка" лишь растянула его агонию, дав возможность вывести из него все ценные активы, взамен взвалив на плечи государства (т. е. налогоплательщиков) все его обязательства. Не исключено, что власть предержащие намеренно не погашают обязательства банка перед НБУ, чтобы его обанкротить, поделить на несколько частей и присвоить себе самые прибыльные активы (например, Privat 24).

По мнению экс-главы Госфинуслуг Виктора Суслова, стремление украинской власти разделить "ПриватБанк" на несколько структур связано как с политическими, так и экономическими мотивами. Поскольку бывшие собственники банка активно оспаривают правомерность и законность его национализации, то вероятность проиграть дело в суде (особенно международном) достаточно велика.