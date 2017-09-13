Как власть будет решать проблему с миллионами вкладчиков "ПриватБанка"

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

ПриватБанк не справляется с погашением рефинансирования Нацбанка, заявила журналистам заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

По ее словам те соглашения, которых регулятор достиг с предыдущим менеджментом "Привата", не исполняются. А переговоров с новым менеджментом регулятор не ведет, потому что у ПриватБанка появился новый владелец – Минфин. И решать вопросы с погашением кредитов — это теперь его обязанность.

Также Екатерина Рожкова отметила, что сумма докапитализации "ПриватБанка" по итогу может быть меньшей, чем планировалось, а это 16 миллиардов гривен. В то же время другие госбанки в докапитализации не нуждаются.

Возникшую ситуацию вокруг "Привата" в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал экс-член наблюдательного совета ПриватБанка Виктор Лисицкий.

То, что ПриватБанк не справляется с погашением рефинансирования НБУ, что это вообще значит? Насколько это плохо, и может ли это как-то отразиться в будущем на вкладчиках и клиентах банка?

— В первую очередь я думаю, что на вкладчиках банка это не отразится. Потому что нынешняя власть при всей, так сказать, ее неадекватности, при том, что она просто не понимает, что происходит в стране, она, конечно, не пойдет на то, чтобы столкнуться с десятками миллионов вкладчиков, которые реально есть в ПриватБанке, и которые пользуются широким спектром услуг. Но тяжело этим людям перейти как-то так сразу в какой-то другой банк, потому что там всякие могут быть вопросы. То есть, я думаю, что на вкладчиках это не отразится. Если же говорить о позиции НБУ, и не только НБУ, а и Минфина, то, конечно, тяжело ее комментировать по простой причине. Дело в том, что, я просто напоминаю историю: в конце прошлого года спохватились, и оказывается, у "Привата" сумасшедшая сумма плохих активов — 135, по-моему, или что-то под 140 миллиардов называли. Но первое, конечно, такое вызывает удивление, такая цифра, что она же не могла сформироваться за две недели и даже за два года. То есть, видимо, просто элементарно НБУ не контролировал ситуацию в ПриватБанке и динамику его взаимодействия с клиентами, просто вот сидели там и смотрели, а что будет, то будет. И потом вдруг спохватились, посчитали, вот насчитали такое бешеное число.

Но второй момент, я хочу сказать, что есть большие подозрения, что НБУ при оценке качества активов ПриватБанка, применил нормативы и подходы, которые вообще-то говоря, не используются в мировой банковской практике. Потому что "Приват", десятки лет, я уже даже боюсь ошибиться, сколько, его же постоянно мониторила "Пресс Вотерхаус Куперс" и другие международные организации аудиторские, которые занимаются банками и т. д. И там у них, конечно, бывали замечания, но они несравненно меньше, не такого значения, чем, скажем, вот эта бешеная сума плохих активов, которую посчитала новая команда. Теперь вопрос: и даже если они и правы, эта команда, давая такую оценку ПриватБанку, то возникает следующий вопрос: ребята, а вы посчитали, как на это качество активов повлияла бешеная девальвация гривны за последние три года в три раза? В нашей истории никогда ничего похожего не было. Можно отступить еще левее и спросить: хлопцы, а вы знаете, сколько вреда принесла девальвация гривне от пяти до восьми? Они тоже, наверное, вряд ли, я думаю, что захотят опубликовывать эти результаты.

Дело в том, что еще до того, как вот это произошло с "Приватом" в прошлом году, это значит, года уже, наверное, два назад, интенсивно работали банки, где-то 6-7 самых больших банков, интенсивно работали в вопросах погашения задолженностей по валютным ипотечным кредитам. И там сумма измерялась тоже десятками миллиардов гривен. И все это было тишком-нышком, потому что денег у государства нет, чтобы спасти тех людей, которые доверились банковской системе еще, предположим, до 2008 года, денег же нет. А дать какие-то приемлемые алгоритмы безденежного разрешения этого вопроса не могли. Это все, будем говорить, пороки, просчеты власти даже не нынешней, а предшествующей. Вот предшествующие Николай Янович и все остальные, они должны были бы как-то смотреть и понимать, куда мы идем.

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И отступая еще влево, я вам хочу сказать, что после того, как ввели гривну, с курсом 1,76, о котором уже никто не вспоминает, у нас начало быстро расти кредитование в реальном измерении, в реальном. Здесь вот уже, если возьмем сейчас вот этот период времени, после Революции достоинства, у нас кредитование бизнеса в номинальном даже измерении падает. Это вообще парадокс для нашей системы. Потому что, начиная с первых шагов гривны, кредитование национальной экономики росло. И росло не только в номинальном и реальном исчислении, и не только росло кредитование реального сектора, что очень важно, росло кредитование домашних хозяйств. Почему я особенно уделяю внимание этому вопросу вот домашних хозяйств? Потому что если получали, брали ребята, девчата брали кредиты в банках на себя, как "физики", то они конечно несли их на базар, так образно выражаясь. Кто покупал телевизор, кто больше картошки, кто, может, даже на машину выходил легковую и т. д. То есть деньги попадали на рынок, эти кредиты возвращались на рынок. И поэтому экономика в общем-то во всех делах демонстрировала некоторый рост, которого уже нет четвертый год. И в этих условиях, в той ситуации, которая реально сложилась, пытаться повесить на банковскую систему, а точнее, на ПриватБанк, все просчеты нашего высшего политического руководства, начиная еще с 2008 года эти просчеты, это просто выглядит по крайней мере непрофессионально.

А у других банков такая же история наблюдается? Такие же проблемы как у ПриватБанка?

— По тому, что не было таких заявлений, по Ощадбанку, там, наверное, другая ситуация. Но не надо забывать и такую вещь, это же известно, это было суперизвестно уже лет 15 назад. ПриватБанк активно привлекал депозиты

"физиков", то есть широких масс трудящихся, как говорили при большевиках, и эти привлеченные деньги в основном шли на кредитование бизнеса. Это все публиковалось, это было очевидно. Почему тогда никто на это не обращал внимание? Вот спрашивается: вообще у нас власть, она чья власть? Она власть украинская или власть какой-нибудь далекой республики, которая где-нибудь в Африке или на этих островах, где сейчас ураган прошел. Вот что удивляет. То есть нужно в первую очередь сказать, что недостаточная квалификация, я не хочу сейчас вешать какие-то обвинения в уголовном преступлении, это очень не солидно — вешать на Азарова, еще на кого-то и т. д. Наша власть, власть молодой державы, она просто не справлялась тривиально, как сейчас показывают, с решением главных вопросов.

Я почему еще так жестко говорю, потому что меня, например, очень интересует опыт Западной Германии. Потому что когда реформы начались на той территории, которая потом стала ФРГ, тогда же не было государства, была Тризония, и самым главным был не Аденауэр, а самым главным был генерал американской армии Макартур. И они тогда начали эти реформы, и у них все пошло совершенно по-другому. Начиная с того, что у них была "большая" проблема — у них дойчмарка усиливалась высокими темпами. Они на первые торги провели, когда валюты в 1948 году, они собирались продавать что-то, покупать доллар по 4 дойчмарки за доллар. А первые торги показали, что нет, 3 марки 33 пфенинга. А когда в начале 90-х они выходили уже уходили в еврозону, то там курс был 1,54. Вот и это объясняется очень там по макроэкономике это объясняется очень просто. У них бешеными темпами рос экспорт.

Напомним, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский заявил, что ПриватБанк сейчас не проводит агрессивную политику в плоскости кредитования, соответственно, не нуждается в дополнительных ресурсах.