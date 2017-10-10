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    Армия Украины закупит БТР-4Е последней модификации

    (обновлено: )13101
    Министр обороны Степан Полторак заявил на выставке вооружения, что ему понравился БТР-4 последней модернизации: "Он совсем изменился по сравнению с теми, которые мы закупали в 2014 году. Это совсем другая машина, учтены и устранены все недостатки".
    Армия закупит у Укроборонпром БТР-4Е
    facebook.com/generalpoltorak

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Армия закупит у "Укроборонпром" БТР-4Е последней модификации, сообщила во вторник пресс-служба минобороны Украины со ссылкой на министра обороны Степана Полторака, который посетил международную выставку "Оружие и безопасность-2017".

    Отмечается, что по завершении международной выставки в Киеве будет подписан соответствующий контракт.

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    Министр рассказал, что бронетранспортер был серьезно модернизирован.

    "Мне понравился БТР-4 последней модернизации. Он совсем изменился по сравнению с теми, которые мы закупали в 2014 году. Это совсем другая машина, учтены и устранены все недостатки. Она намного лучше ведет себя на воде, плавает, лучше бронирована, намного лучше стала система управления, безопаснее для водителя и командира, улучшена противоминная защита, порядок загрузки и выгрузки личного состава. То есть, если сравнить ту машину, которая была в 2014 году и сейчас, произошло около 100 доработок”, – рассказал Полторак.

    Он также отметил, что, учитывая финансовый ресурс, который министерство обороны получило летом, сейчас также проходит процедура подписания договоров и начале производства танков "Оплот".

    На сайте украинского госконцерна "Укроборонпром" говорится, что бронетранспортер БТР-4Е является полностью украинской разработкой и достойно конкурирует с мировыми аналогами, он имеет мощное вооружение, значительную скорость и надежную защиту экипажа. По данным концерна, почти 80 БТР-4Е использовались украинскими военными во время боевых действий в Донбассе.

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