Аэропорт Харькова усилил меры безопасности

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КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Аэропорт "Харьков" решил усилить меры безопасности после того, как в Госавиаслужбу Украины от Европейского агентства авиационной безопасности поступил проект бюллетеня, вводящий ограничения в авиационном движении в восточной части страны.

По информации компании "Нью Системс АМ", которая управляет аэропортом "Харьков", ранее в Государственную авиационную службу Украины от EASA, осуществляющего контроль над безопасностью движения в авиационном пространстве Европы, поступил проект бюллетеня, которым вводятся ограничения в авиационное движение в восточной части Украины. В нем признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации, в состав которого входят международные аэропорты "Харьков", "Днепропетровск" и "Запорожье".

"Руководство международного аэропорта "Харьков" всегда поддерживало меры по безопасности полетов на стратегическом высоком уровне. Вместе с тем, учитывая беспокойство EASA, мы усилили уровень нивелирования возможных угроз. На входной группе терминалов дежурят усиленные наряды службы административной безопасности, установлено дополнительное оборудование предварительного осмотра. Организованы три дополнительных круглосуточных поста охраны периметра аэропорта, периметр поста по охране резервуаров ГСМ защищен современной системой инженерной защиты", — сообщили в аэропорту "Харьков", передает УНИАН.

В аэропорту установлены дополнительные системы освещения, выставлены шесть блокпостов со сторожевыми собаками, обученными поиску взрывчатки, а в структуре службы административной безопасности создано кинологическое отделение.

В пресс-службе отметили, что наиболее опасные для полетов участки аэропорта круглосуточно патрулируются совместными нарядами полиции и пограничников. Кроме этого, в аэропорту подчеркнули, что EASA еще не приняла окончательного решения о прекращении международного авиасообщения с востоком Украины.

"Сейчас с украинской стороной обсуждается только проект бюллетеня EASA. Поэтому говорить сейчас о возможных последствиях или убытках международного аэропорта "Харьков" в случае утверждения бюллетеня EASA в том виде, который есть сегодня, преждевременно и нецелесообразно", — отметили в аэропорту.

Как сообщалось ранее, в Международном аэропорту "Борисполь" заявили, что планируется построить дополнительную взлетно-посадочную полосу за 8 млрд грн до 2023 года.