В аэропорту Стамбула упал и загорелся частный самолет

Авария произошла при экстренной посадке самолета. К месту происшествия прибыли пожарные расчеты, которые уже справились с огнем. Аэропорт временно прекратил прием и отправку самолетов.

Пострадавшие госпитализированы.

"Четыре находившихся в самолете человека, два пилота, бортпроводник и пассажир спасены. Аэропорт возобновил работу в полном объеме", — говорится в сообщении министерства транспорта, судоходства и связи Турции.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области упал легкомоторный летательный аппарат, который осуществлял опрыскивание полей с посевами подсолнечника