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    В аэропорту Стамбула упал и загорелся частный самолет

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    По меньшей мере четыре человека получили ранения после того, как частный самолет съехал с полосы в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле и загорелся, передает телеканал NTV.
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    Авария произошла при экстренной посадке самолета. К месту происшествия прибыли пожарные расчеты, которые уже справились с огнем. Аэропорт временно прекратил прием и отправку самолетов.

    Пострадавшие госпитализированы.

    "Четыре находившихся в самолете человека, два пилота, бортпроводник и пассажир спасены. Аэропорт возобновил работу в полном объеме", — говорится в сообщении министерства транспорта, судоходства и связи Турции.

    Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области упал легкомоторный летательный аппарат, который осуществлял опрыскивание полей с посевами подсолнечника

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