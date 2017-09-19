Международный аэропорт Мехико закрылся после мощного землетрясения

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса во вторник приостановил работу после мощного землетрясения, сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луис Фелипе Пуэнте.

"Работа приостановлена в международном аэропорту Мехико", — написал он в Twitter.

"Работа приостановлена до тех пор, пока не закончится проверка всей инфраструктуры", — говорится в сообщении аэропорта в Twitter.

Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 по Киеву). Эпицентр находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 8 километрах от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

Мощные толчки от землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. Как передает корреспондент РИА Новости, во время толчков ходили ходуном высотные и даже малоэтажные здания, в магазинах рушились полки с товарами. Офисные здания, рестораны и крупный магазин "Сориана" были немедленно эвакуированы. Движение по оживленному проспекту Хосе Васконселоса и на улицах во многих других районах было полностью перекрыто, на улицах образовались огромные пробки.

​Специалисты проверяют структурную сохранность зданий.

Напомним, в начале сентября в Мексике произошло землетрясение, жертвами которого стали около 100 человек.