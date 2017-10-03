Замминистра внутренних дел уcтроила скандал в аэропорту

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Замминистра внутренних дел Анастасия Деева возмутилась правилами перевозки багажа авиакомпанией-лоукостером Wizzair.

Как сообщила чиновница в Facebook, на стойке регистрации авиакомпании ее заставили доплатить за ручной багаж, хотя ранее подобных проблем у нее не возникало.

"С этим малюсеньким чемоданом я летаю всегда. Ок, простояла в очереди, заплатила за багаж — это половина стоимости одного билета. Но на этом история не закончилась. При посадке в самолёт, меня девушка очень грубо попросила совместить сумку, в которой ноутбук, документы, папки и прочее с ручным багажом, за который я уже доплатила. WTF. Я сказала, что это унизительно и невозможно, и никто при регистрации мне этого не сказал. На что она сказала выйти из очереди и не лететь тогда. Это просто суперужасный, отвратительный, унизительный сервис. Ever!" — написала Деева.

Скриншот с сайта Facebook

Отметим, что в комментариях пользователи соцсети отмечают, что авиаперевозчика изменил правила и такие правила стали нормой, а проблемы у замминистра возникли из-за того, что она не ознакомилась с новыми требованиями компании.

О назначении Деевой стало известно 10 ноября. Оно вызвало широкий общественный резонанс как из-за возраста девушки, так и из-за появления в интернете откровенных фотографий, на которых, по заявлениям ряда блогеров, она была изображена. Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что назначение заместителем министра внутренних дел Анастасии Деевой не согласовали с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции, что нарушает процедуру.