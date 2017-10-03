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    Общество

    В Крыму задержали разыскиваемого в РФ киевлянина

    (обновлено: )47
    В ходе проверки документов на автомобильном пункте пропуска Армянск на выезд из Крыма был задержан гражданин Украины, находящийся в РФ в федеральном розыске по двум уголовным делам.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина, Максим Грознов. Находящийся в федеральном розыске гражданин Украины из Киева был задержан при попытке покинуть территорию полуострова российскими пограничниками, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике Крым.

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    Tobias SCHWARZ / AFP
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    В ходе проверки документов на автомобильном пункте пропуска Армянск на выезд из Крыма был задержан гражданин Украины, находящийся в федеральном розыске по двум уголовным делам, дату задержания в пресс-службе погрануправления не уточнили.

    "Попытка уйти от органов следствия, скрывшись за пределами Российской Федерации, не увенчалась успехом. В настоящее время в отношении подсудимого изменена мера пресечения на заключение под стражу", — сообщили в погрануправлении ФСБ.

    Тридцатилетний гражданин Украины, как выяснила проверка, является подсудимым по уголовному делу о мошенничестве и находится под подпиской о невыезде. Кроме того, киевлянин стал фигурантом еще одного уголовного дела: в отношении него проводится расследование в Феодосии в связи с подозрением в сбыте наркотиков.

    С начала 2017 года при попытке пересечь государственную границу РФ крымские пограничники выявили свыше 60 граждан, объявленных в федеральный, межгосударственный и международный розыск. Все задержанные установленным порядком переданы правоохранительным органам, отметили в погрануправлении.

    Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Симферополе двух россиян, в том числе военнослужащего, передававших, по данным ведомства, спецслужбам Украины информацию о деятельности Черноморского флота.

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