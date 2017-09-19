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    Вице-премьера Крыма задержали в аэропорту Варшавы

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    По словам Георгия Мурадова, он прибыл в польскую столицу для участия в конференции по правам человека. В аэропорту чиновник провел более двух часов,так и не выступив на конференции.
    Георгий Мурадов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ВАРШАВА, 19 сен – РИА Новости Украина. Польские власти более двух часов продержали в аэропорту Варшавы вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова, в итоге не дав ему возможности выступить на совещании ОБСЕ в польской столице.

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    В эти дни в Варшаве проходит крупнейшая в Европе конференция по правам человека, которую ежегодно организует Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Крымский вице-премьер прилетел в Варшаву в понедельник утром, 18 сентября, и, несмотря на то, что обладает дипломатическим паспортом, вынужден был провести в аэропорту более двух часов.

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    "Меня два с половиной часа продержали в аэропорту. Поясняли, что согласовывают вопрос с самым высшим руководством, так как я нахожусь в санкционном списке ЕС, несмотря на то, что я приехал не в Польшу, а в международную организацию – ОБСЕ", — рассказал в понедельник журналистам Мурадов.

    Паспорт ему в итоге вернули и пропустили на территорию Польши только когда стало ясно, что он не успеет выступить на площадке ОБСЕ. Вместо него выступление, в котором говорилось о соблюдении в ряде стран прав русскоязычных, зачитал его помощник.

    На двухнедельное совещание в польскую столицу съезжаются сотни представителей государств-участников ОБСЕ, экспертов по международным вопросам, активистов неправительственных организаций и правозащитников.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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