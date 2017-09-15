Украина не поставляет воду и электроэнергию в ОРДЛО и Крым - замминистра

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Украина не поставляет электроэнергию и продовольственные товары на неконтролируемые территории Донбасса (в ОРДЛО) и не имеет с ни с ними, ни с Крымом никаких торговых отношений, заявил замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак.

По его словам, "Украина не поставляет воду и электроэнергию в Крым и на оккупированную часть Донбасса и не получает ее с той стороны". Аналогичным образом ситуация обстоит и с продуктами питания, которые поставляются только с России.

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"Остановка поставки электроэнергии состоялась еще в мае или апреле. Все перетоки электроэнергии сегодня остановлены, все, что можно с нашей стороны спросить, мы спросили, — электроэнергию с той стороны не получаем и туда не поставляем. Это просто факт. По Крыму так же — электроэнергию и воду не поставляем. В Донецкую область мы поставляем воду, но там есть "Вода Донбасса", канал, который идет в Мариуполь, но из-за неконтролируемой территорию. Здесь есть нюансы. Поставка продуктов питания туда происходит не через линию разграничения, часть идет через Россию, когда продаем туда, а оттуда завозят туда", — заявил Грымчак в эфире телеканала "112 Украина".

При этом он отметил, что Украина не торгует с неподконтрольными ей территориями. "Полгода уже ничего не происходит. У нас никогда не было и нет торговых отношений с неконтролируемой территорией", — заявил замминистра.

На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.