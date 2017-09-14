Украине передали 19 заключенных из Донбасса

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Офис украинского омбудсмена подтвердил передачу представителям Киева 19 заключенных из Донбасса для дальнейшего отбывания заключения на территории, подконтрольной правительству Украины.

Ранее о том что передача заключенных состоялась, сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена ДНР.

"Сегодня, 14 сентября 2017 года, состоялось очередное перемещение украинских осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы в так называемой ДНР, которые выразили желание быть перемещены для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию. С мест несвободы так называемой ДНР перемещено 19 заключенных", — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Отмечается, что в целом по инициативе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека состоялось 9 подобных перемещений украинских осужденных из мест несвободы самопровозглашенной ДНР, благодаря чему удалось переместить 166 человек, а также 12 человек из пенитенциарных учреждений Крыма.

Напомним, заключенная напала на инспектора в Одесском СИЗО, когда та пыталась унять ссору между женщинами в одной из камер.