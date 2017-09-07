НАБУ: задержан разыскиваемый более года подозреваемый по "газовому делу"

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали одного из предполагаемых участников преступной организации по разворовыванию газа, добытого по договору о совместной деятельности с ОАО "Укргазвидобування", сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как стало известно, подозреваемый скрывался от следствия, систематически меняя место жительства. С лета 2016 года он был объявлен в розыск.

"Детективы НАБУ установили местонахождение и задержали разыскиваемого человека. 7 сентября ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 55 млн грн", — говорится в сообщении.

"Следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" в общей сложности 29 человек. Сейчас восемь человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко, находятся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суд, из них по семи лицам вступил в законную силу обвинительный приговор", — добавили в НАБУ.

Против депутата Онищенко возбуждено дело по статье "Хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов.

Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.