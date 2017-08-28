Суд разрешил НАБУ изъять документы НКРЭКУ по ущербу "Нафтогазу"

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) изъять документы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в рамках досудебного расследования о нанесении ущерба НАК "Нафтогаз Украины" на сумму почти 1,5 млрд грн.

Как говорится в постановлении следственного судьи, в решении суда дается обоснование детективов НАБУ в ходатайстве о доступе к документам: "В ходе досудебного следствия установлено, что в течение 2013-2015 годов служебные лица ООО НПП "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия-Новый Раздел", действуя по предварительному сговору со служебными лицами из НАК "Нафтогаз Украины", путем злоупотребления своим служебным положением завладели природным газом общим объемом 308 344,445 тыс. куб. м, принадлежащих НАК "Нафтогаз Украины", на общую сумму 1 433 115 971,57 грн, что является особо крупным размером".

"Предоставить детективам Третьего подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, которые осуществляют досудебное расследование по уголовному производству № 2201600000000243 от 22.06.2016 года, или по их поручению другим детективам Национального антикоррупционного бюро Украины временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", — говорится в резолютивной части решения.

Как сообщалось ранее, 4 августа Департаментом по расследованию особо тяжких преступлений в сфере экономики Генеральной прокуратуры было открыто уголовное производство против должностных лиц НАК "Нафтогаз Украины".