Бортник: НАБУ откроет новые дела против депутатов и олигархов

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Сотрудники НАБУ пришли с обыском в здание Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг по делу, связанному с утверждением формулы "Роттердам плюс".

Уголовное производство начато в марте этого года. В рамках дела глава и члены НКРЭКУ подозреваются в необоснованном включении в состав оптовой рыночной цены на электроэнергию стоимости угля, на котором работают ТЭС, по формуле "Роттердам плюс".

Несмотря на активную работу сотрудников агентства в целом, суды до сих пор не начаты по 22-ум делам из 81-го, по которым детективы НАБУ завершили досудебное расследование.

Читайте также: Под подозрением у НАБУ. Огласите весь с список, пожалуйста

Политический аспект деятельности НАБУ прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що ви можете сказати про дії НАБУ в НКРЕКП?

– Загалом, все ж таки, мені здається, що НАБУ демонструє певні ознаки життя і це стосується не лише сьогоднішніх дій, але і загалом.

І представлення на нардепів Полякова, Розенблата і багато інших справ, що зараз знаходяться в руках НАБУ, дозволяють говорити, що все ж таки потенційно цей орган дійсно може нести небезпеку для корумпованих чиновників, має елементи незалежності, і на відміну від інших державних органів, його діяльність можна оцінити на якусь трієчку, сказати, що щось вони намагаються робити.

Це не завжди вдається, часто вони в цьому звинувачують політичні протистояння, або суди, але це все ж таки надія ще не залишила саме цю частину антикорупційної реформи.

З 81-ї справи судовий розгляд не розпочато в 22-х випадках. Чому суди не розглядають ці справи?

– Тут треба уважно вивчати ситуацію в кожній справі. Бо в понад 20 судах в Україні не залишилося жодного судді, який би мав чинні повноваження.

Біля сотні українських судів мають від одного до трьох суддів, відповідно вони просто настільки завалені справами, що вони не розглядають не лише справи НАБУ, вони взагалі не розглядають справи, які до них потрапляють. Тому треба дивитися, чому так трапилося.

сайт НАБУ Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)

Крім того, чому НАБУ подає справи в ті суди, які, можливо, сьогодні не функціонують. Крім того, на жаль, часто частина цих справ знаходиться або під політичним корупційним тиском, звинувачені особи тиснуть на суд, шукають якісь виходи, або ці справи таким чином неякісно підготовлені, що суд також не може приступити до їхнього розгляду. Тому в кожному окремому випадку треба розбиратися.

Наразі бюро через суди намагається визнати недійсними угоди підприємств паливно-енергетичного комплексу майже на мільярд гривень. І детективи НАБУ заявили, що корупція в цій сфері є наймасштабнішою серед всіх сфер економіки. Ви згодні?

– Безумовно, сьогодні паливно-енергетичний комплекс, соціальною гілкою якого є тарифи ЖКГ, він сьогодні найбільш корумпований в країні, на мою думку. Це такий собі корупційний насос, який одночасно виснажує державу, і кишені звичайних українців.

І я переконаний, що рано чи пізно НАБУ дійде і до "Роттердамів+", і до "Пенсильваній+", і до інших схем, які функціонують в цьому комплексі, дозволяють збагачуватися на сотні мільярдів гривень. І те, що НАБУ почало ці справи, це вже добре.

Чи немає певного саботажу роботи НАБУ?

– Є, безумовно. Цей саботаж має кілька рівнів, це і внутрішнє протистояння в самому НАБУ, чутки про яке до мене доходять, це і протистояння з іншими силовими органами, згадайте, якими звинуваченнями постійно обмінюється ГПУ і НАБУ, це і політичний тиск, ще і намагання заблокувати роботу цього органу через суди.

Безумовно, це все є, але мені здається, що люди, які йдуть в НАБУ і мають там дуже гарні зарплати, мають бути готові до такої ситуації, в такому стані у нас сьогодні державне управління і країна.

Кому найвигідніше притримувати НАБУ і не давати працювати на повну?

– Тим людям, які займаються корупцією. А корупція і державне управління, корупція чиновників, на жаль, в нашій країні стали синонімами.

Безумовно, це вигідно загалом владі, притримувати або використовувати НАБУ проти свої політичних опонентів, але до цього причетний і нечесний бізнес, і політичні гравці. Хоча загалом більшість бар'єрів, на мою думку, створюються штучно саме владою.

Які перспективи на найближчий рік роботи НАБУ?

– Я думаю, для НАБУ наступає період звітності. Коли і суспільство вимагає звітності, і орган працює півтора року, і західні партнери, під тиском яких він був створений, вимагають звітності, тому я думаю, що робота НАБУ має в цей час активізуватися, тим паче що влада слабне, влада втрачає популярність, готується до виборів одночасно, тому наступного календарного року, починаючи від сьогоднішнього дня, я очікую від НАБУ інтенсифікації діяльності і ще більше корупційних кейсів, ще більше подань.

Не лише на нардепів, але і на членів уряду, на ключових бізнесменів, які сьогодні асоціюються з владою, НАБУ намагатиметься виправдати доцільність свого існування.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что если Польша займется модернизацией украинских ТЭС, то польские угольщики гарантированно получат рынок сбыта.

Эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко заявил в эфире "ГС", что Украине придется импортировать антрацит еще пару лет, пока не удастся перейти на альтернативное топливо, а конечный потребитель все это время будет платить больше.