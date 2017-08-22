Суды саботируют "коррупционные дела" - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Дела, которые передают в суды Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, саботируются. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

По его словам, из восьми десятков дел, которые антикоррупционные органы направляют в суд, рассмотрение каждого четвертого до сих пор не начали. Причем, как говорит Артем Сытник, дела НАБУ, которые подают в суд, могут не рассматривать не только месяцами, а и годами. А такие дела, как например, Александра Онищенко, рассматриваются раз в два месяца, хотя их нужно слушать каждый день, чтобы был результат.

Директор НАБУ отмечает, что ситуацию может изменить создание антикоррупционных судов, однако пока соответствующий законопроект так и не подан в парламент.

Что за противостояние происходит между украинскими судами и антикоррупционных органами, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил член Совета общественного контроля НАБУ Артем Романюков.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи дійсно в українських судах саботують справи, які передають НАБУ та САП?

— Давайте з вами подивимось з вами на конкретні приклади. По-перше, для того, щоб слухались справи, які передаються до суду прокурорами САП, їх розгляд здійснюється колегією з трьох слідчих суддів. В цьому вже закладений такий собі не те що механізм, але ризик того, що розгляд може не відбутись через те, що одного з суддів немає просто. Чому їх може не бути? Тобто якщо за лапки винести питання корупції, то через судову реформу і через певне скорочення, взагалі кадровий голод в суддівському корпусі, це трапляється досить часто навіть через ці приклади. Якщо казати про конкретні справи, то візьмемо, наприклад, ту ж справу по суддям з Луганської області, яку зараз вже більше року пройшло з моменту скерування обвинувального акту до суду. Потім, наприклад, 15 місяців знадобилось для того, щоб Солом’янський суд Києва призначив перше засідання у провадженні по "Нафтогазу України", тем, де звинувачуються в.о. заступника голови правління і т.д. Насправді зараз 70, якщо я не помиляюсь, з 75 проваджень, які вже направлені до суду, десь приблизно 20 в такому знаходяться стані.

Це навмисно робиться?

— Я вже сказав, що є питання там, де, дійсно, я думаю, що питання у кадрах, тому що колегія з трьох суддів, один може банально захворіти, один за власними справами не з’явитись, це залишимо. Але є такі справи, які не слухаються по 15, 12, 7, 6 місяців, там, де я особисто не вірю в те, що це відбувається через якісь там кадрові причини в суддівському корпусі. Я думаю, що це вже відкритий саботаж і, ви ж розумієте, що результативність такого органу, як НАБУ, вона мала б оцінюватись кількістю справ, які передані до суду. Але ми всі розуміємо, що українців не дуже турбує, скільки справ передано до суду. Їх турбує те, скільки засуджено людей, скільки з них відбуває покарання, яка компенсація державі від цього надана. Тому, з одного боку, НАБУ якийсь результат показує, передаючи справи в суд, з іншого боку, люди цього результату не бачать і обурюються, і це все проектується, звісно, що на НАБУ, але я бачу в цьому, принаймні, більшу частину провини через те, що суди, дійсно, ці питання саботують.

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Що може вирішити таку ситуацію, протистояння між антикорупційними органами і судами?

— Дивлячись на те, наприклад, що Вища рада правосуддя, на превеликий жаль, теж демонструє тенденцію саботування справ, бо, наприклад, не дала згоду на взяття під варту голови суду з Луганської області, про якого я вже казав. Також, наприклад, нещодавно не було надано, суди не те що там саботують, не розглядають, а суди вже відверто заважають, тому що, наприклад, нещодавно не було надано судом дозволу на перегляд вайбер-повідомлень помічниці Грановського по справі "Роттердам плюс".

Тому, на мій погляд, судова палата, яка фактично буде створюватись за правилами, за існуючими правилами, за тими ж, за якими створюються суди зараз, вона не вирішить питання. Дивіться, ми коли отримали більш-менш, принаймні, прозорий конкурс, прозоре створення структури такої, власне, як є НАБУ, то ми вже певний резонанс і певні справи, які раніше Україні і не снилось, що буде таке розглядатись, як справа по Насірову, той самий "Роттердам плюс", затримані судді і т.д., то якщо ми такий самий конкурс запровадимо і створимо незалежну структуру, незалежні антикорупційні суди, дійсно, незалежні, не палати, а саме спеціалізований антикорупційний суд, то я припускаю, що ми тоді отримаємо, дійсно, результат від тієї всієї антикорупційної інфраструктури, бо зараз це як структура без однієї ноги чи руки, тому що в неї немає змоги довести до кінця власні справи.

Взагалі, чи є політична воля на це?

— Зараз така унікальна ситуація в Україні, і вона поки що продовжується, що політична воля виникає, в основному, із більшості випадків, я б сказав, через тиск міжнародних партнерів. Мені здається, що зараз зберігається тиск європейців та американців з приводу створення саме незалежного органу, незалежного антикорупційного суду, і доки воно буде зберігатись, ми маємо надію на політичну волю для створення цього органу. Але ми маємо розуміти, що навіть якщо зараз все піде як по маслу, якщо зараз ВР законопроект пройде всі комітети, буде внесений до порядку денного, то ми можемо розраховувати на створення, повноцінне створення такої інституції лише на початок літа наступного року. Тому весь цей час, на жаль, скоріше за все, провадження, які САП направляє до суду, вони будуть продовжуватись так розглядатись в такому режимі незрозумілому.

Яких гучних антикорупційних справ варто чекати найближчим часом?

— Наскільки мені відомо і наскільки відомо з відкритих джерел, то роботи в НАБУ дуже багато, і фігурантів таких перших осіб держави, які зараз є в розробці НАБУ також, скажімо так, немає нестачі в них. Плюс нещодавно і в генпрокуратура був якийсь виток, що вони готують провадження по 40 нардепам. Тому, я думаю, що, тим більше, що осінь – політичний сезон, всі повернулись з відпусток. Я думаю, що на жовтень варто чекати цікавих якихось справ якщо не у виконанні НАБУ, так у виконанні ГПУ так точно. Але з реалізацією, я думаю, що там поки судів немає, поки немає незалежності в судів і поки там процвітає корупція, я думаю, що очікувати не варто.

Восени Адміністрація президента подасть до парламенту законопроект про створення антикорупційних судів. Законопроект можуть підтримати нардепи?

— Ще раз – якщо буде воля президента на це, якщо буде публічна позиція президента про те, що це треба приймати, я думаю, що це буде прийнято, тому що якийсь, але контроль за коаліцією зберігається в Адміністрації президента.

Напомним, эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров заявил, что работу НАБУ блокируют силовые структуры, в частности СБУ, которые не хотят "делиться" с бюро правом на прослушку.