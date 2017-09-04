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    Общество

    Поток людей через границу с Крымом за месяц увеличился на 11%

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    Отдых в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Более 350 тысяч человек пересекли в августе границу с Крымом, по сравнению с июлем поток людей увеличился на 11%, сообщила в понедельник пресс-служба министерства Украины по вопросам временно оккупированных территорий.

    По данным пресс-службы, на протяжении августа границу с Крымом в обоих направлениях "пересекли 359 тысяч человек, из них 193,5 тысячи — выехали на территорию полуострова, 165,8 — въехали на материковую Украину".

    "По сравнению с июлем количество пересечений увеличилось на 11%", — отмечается в сообщении.

    Увеличение потока людей в летний период можно объяснить, в частности, сезоном отпусков и каникулами в учебных заведениях, считают в министерстве.

    Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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