В девяти областях ввели карантин из-за африканской чумы свиней

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. В 20 населенных пунктах в девяти областях ввели карантин из-за вируса африканской чумы свиней, сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Карантин из-за вспышек опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) действует в 20 населенных пунктах в девяти областях Украины", — говорится в сообщении УНИАН.

В частности, он объявлен в десяти населенных пунктах в Закарпатской области, в трех – в Киевской и по одному в Харьковской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Ровенской, Днепропетровской и Волынской.

В целом с начала 2017 года ветеринары зарегистрировали в Украине 104 случая АЧС против 91 за весь прошлый год. Всего с 2012 года на территории страны было зарегистрировано 252 случая заболевания АЧС в 23 областях.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.