Близ зоны АТО зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В Донецкой области зарегистрировали очередной случай вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"В личном подсобном хозяйстве гражданина, проживающего в селе Софиевка (город Краматорск, Донецкая область), было зарегистрировано заболевание и гибель свиней", — говорится в сообщении.

Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС, отмечается в сообщении.

Ранее ведомство сообщало, что случаи африканской чумы свиней были зарегистрированы в Луганской, Кировоградской, Одесской и Черниговской областях.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.