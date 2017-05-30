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    В зоне АТО обстреляли свинофермы

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    Сообщается, что утром во вторник противник совершил обстрел сельхозпредприятия "Бахмутский аграрный союз" в населенном пункте Новолуганское, применив запрещенное минскими договоренностями оружие большого калибра.
    Поросенок. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Сельхозпредприятие подверглось обстрелу в населенном пункте Новолуганское Донецкой области, сообщили представители киевской стороны в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

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    "Около 05.00 30 мая противник совершил обстрел сельхозпредприятия "Бахмутский аграрный союз" в населенном пункте Новолуганское, применив запрещенное минскими договоренностями оружие большого калибра. В результате попадания нескольких 120-миллиметровых мин повреждены две свинофермы. На одной из них вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. К счастью, среди работников хозяйства пострадавших нет", — говорится в сообщении киевской стороны в СЦКК, которое приводит во вторник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.

    В пресс-центре сообщили, что другие последствия обстрела выясняются. В Киеве также обвинили ополченцев в "игнорировании минских договоренностей".

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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