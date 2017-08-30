Под Ивано-Франковском перевернулась фура со свиньями - СМИ

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В селе Тязив Тисменицкого района Ивано-Франковской области перевернулась фура со свиньями.

Водителя с травмами доставили в больницу. Животные, по словам очевидцев, бегают по дороге, сообщает 0342.ua.

По словам старшего инспектора управления Главного управления Нацполиции в области Зорины Кречко, водитель MAN не справился с управлением. Из-за этого грузовик перевернулся.

Ранее сообщалось, что на автодороге "Житомир — Могилев — Подольский" под Винницей произошло ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля, в результате которого погиб человек.