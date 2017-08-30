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    Происшествия

    Под Ивано-Франковском перевернулась фура со свиньями - СМИ

    (обновлено: )29411
    Водитель MAN не справился с управлением и из-за этого грузовик перевернулся. Животные выбежали из него и, по свидетельствам очевидцев, разбежались по трассе.
    ДТП под Ивано-Франковском
    AutoLife IF

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В селе Тязив Тисменицкого района Ивано-Франковской области перевернулась фура со свиньями.

    Водителя с травмами доставили в больницу. Животные, по словам очевидцев, бегают по дороге, сообщает 0342.ua.

    По словам старшего инспектора управления Главного управления Нацполиции в области Зорины Кречко, водитель MAN не справился с управлением. Из-за этого грузовик перевернулся.

    Ранее сообщалось, что на автодороге "Житомир — Могилев — Подольский" под Винницей произошло ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля, в результате которого погиб человек.

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