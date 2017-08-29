КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. На автодороге "Житомир — Могилев — Подольский" под Винницей произошло ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Винницкой области.

По предварительной информации, в понедельник, 28 августа, 20-летний водитель автомобиля Suzuki, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным такси Mercedes-Benz сообщением "Киев — Могилев — Подольский", в котором находились 25 пассажиров.

полиция Винницкой области Под Винницей произошло смертельное ДТП с участием маршрутки

В результате столкновения водитель легковушки, житель Жмеринского района, погиб на месте происшествия. Водитель и пассажиры микроавтобуса не пострадали.

Полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, ранее в Славянске Донецкой области в результате ДТП грузовик протаранил маршрутку.