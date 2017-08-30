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    Общество

    Суды уравняют права отца и матери на ребенка

    (обновлено: )134
    Как сообщается,при принятии решения относительно опеки над ребенком суд должен исходить из изначальной презумпции равенства отца и матери в правах и учитывать их материальное и психологическое состояние.
    фото из открытых источников

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Европейский суд обязал Украину ввести новые правила распределения родительских прав над несовершеннолетними при разводах, сообщает ТСН. В связи с этим суды Украины должны уравнять в праве опеки отца и мать.

    Юрий Ганущак
    УНИАН
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    По новым правилам, при принятии решения относительно опеки над ребенком суд должен исходить из изначальной презумпции равенства отца и матери в правах и учитывать их материальное и психологическое состояние. Приоритетом при этом должны стать интересы ребенка, следовательно, группой риска могут стать безработные матери, которые жили за деньги супругов.

    В Высшем специализированном суде сообщают, что оспаривать европейские рекомендации не будут, поэтому украинцам следует готовиться к новациям в этой отрасли права.

    Напомним, представители профсоюзов объявили голодовку с требованием не ставить на голосование в Верховной Раде медицинскую реформу, а премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что медицинская реформа может быть принята уже осенью.

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