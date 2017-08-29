В ГП "Документ" назвали новую дату биометрического ажиотажа

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Спад ажиотажа на биометрические загранпаспорта ожидается с окончанием сезона отпусков у украинцев. Об этом заявил пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук.

"Ажиотаж еще сохраняется, но он уже идет на спад в Харькове, Днепре, Ужгороде, Ивано-Франковске. Уже почти нет ажиотажа в Киеве. Сейчас просто заканчивается сезон отпусков, и уже почти 2,5 миллиона человек сделали себе биометрические загранпаспорта", — сказал Полищук.

Он подчеркнул, что новый ажиотаж на получение биометрических паспортов можно ожидать накануне новогодних праздников.