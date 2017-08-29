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    Общество

    В ГП "Документ" назвали новую дату биометрического ажиотажа

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    Пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук отметил, что новый ажиотаж вокруг биометрических паспортов ожно ожидать накануне новогодних праздников.
    Паспортный сервис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Спад ажиотажа на биометрические загранпаспорта ожидается с окончанием сезона отпусков у украинцев. Об этом заявил пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук.

    "Ажиотаж еще сохраняется, но он уже идет на спад в Харькове, Днепре, Ужгороде, Ивано-Франковске. Уже почти нет ажиотажа в Киеве. Сейчас просто заканчивается сезон отпусков, и уже почти 2,5 миллиона человек сделали себе биометрические загранпаспорта", — сказал Полищук.

    Он подчеркнул, что новый ажиотаж на получение биометрических паспортов можно ожидать накануне новогодних праздников.

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