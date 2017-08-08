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    Миграционная служба ожидает скорый спад ажиотажа с выдачей биометрики

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    Государственная миграционная служба Украины признала наличие задержек в выдаче гражданам загранпаспортов, добавив, что ведомство старается минимизировать связанные с этим неудобства.
    Паспортный сервис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Государственная миграционная служба Украины ожидает в ближайшее время снижения ажиотажа с выдачей биометрических паспортов украинцам, который возник после введения безвизового режима поездок в страны ЕС.

    "Сегодня действительно есть задержки в выдаче загранпаспортов. Эти задержки являются временным явлением, поскольку вызваны временным стремительным ростом спроса на паспорта. Туристический сезон плюс безвиз — количество оформляемых документов возросло в несколько раз. Уже сегодня наблюдаем тенденцию к существенному снижению спроса. Значит, в ближайшее время вернутся к норме и сроки выдачи", — говорится в сообщении миграционной службы во вторник в Facebook.

    Скриншот сообщения

    Также отмечается, что ведомство совместно с полиграфкомбинатом "Украина" стараемся минимизировать неудобства из-за задержки выдачи документов: миграционная служба обрабатывает все обращения, поступающие по "горячей линии", а комбинат осуществляет закупку дополнительного оборудования для персонализации паспортов для избежания задержек выдачи в будущем.

    В конце июля стало известно, что Государственное предприятие "Документ" откроет крупнейший в Украине паспортный сервис по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карточек.

     

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