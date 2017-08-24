В РФ прокомментировали возможное введение Украиной биометрики для россиян

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости Украина. Если Украина примет решение о введении биометрического контроля для граждан РФ, пересекающих границу страны, то Россия будет думать над ответными действиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала дождаться окончательного решения Киева по этому вопросу, прежде чем рассуждать о российской реакции.

"Давайте мы дождемся или не дождемся принятия или непринятия подобных решений в Киеве, мы слышали огромное количество заявлений на этот счет. Они менялись, менялась позиция даже внешнеполитического ведомства на этот счет", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Она подчеркнула, что российская сторона исходит из того, что "если решение будет принято, тогда мы будем его рассматривать и смотреть на то, как на это реагировать".

"Гипотетические рассуждения в отношении подобных вещей, они просто неуместны, потому что политический климат на Украине меняется, погода нестабильная, поэтому давайте дождемся решений или нерешений по этому поводу", — добавила дипломат.

Разговоры о введении Киевом визового режима с РФ активизировались после получения Украиной безвизового режима с ЕС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.