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    В Ивано-Франковске СБУ раскрыла масштабную схему подделки биометрики

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    Европа открывает для украинцев свои границы (648)

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    По информации СБУ, злоумышленники формировали для заказчиков пакет поддельных документов о якобы проживании в 30-километровой пограничной зоне на чужие фамилии.
    В Ивано-Франковске СБУ раскрыла масштабную схему подделки биометрики
    СБУ

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. СБУ разоблачила в Ивано-Франковске группу злоумышленников, которые помогали пересекать границу лицам, которым запрещен выезд по биометрическим паспортам, сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

    Проституция
    REUTERS
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    "Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность группы жителей Ивано-Франковской и Закарпатской областей, которые изготавливали поддельные ID-карты для пересечения границы лицам, которым запрещен въезд по биометрическим паспортам", — отметили в Службе безопасности.

    Там рассказали, что злоумышленники формировали для заказчиков пакет поддельных документов о якобы проживании в 30-километровой пограничной зоне на чужие фамилии. На основании них подделывали ID-карты участников малого пограничного движения — межправительственного соглашения, которое дает жителям возможность свободного пересечения границы без проверки отпечатков пальцев.

    "Такие услуги пользовались спросом среди лиц, утративших право на въезд в страны ЕС из-за превышения срока пребывания или трудоустройства без визы", — говорится в сообщении.

    Кроме того, говорят в пресс-центре, злоумышленники изготавливали ID-карту с тем же фото, но уже на имя гражданина одной из стран ЕС, что давало право владельцу передвигаться внутри Евросоюза в обход 90-дневного срока, обусловленного безвизовым режимом.

    Набор карточек злоумышленники оценивали в 1,5 тысячи евро.

    Одного из участников группы правоохранители задержали при передаче заказчику готового пакета документов возле железнодорожного вокзала в Киеве.

    "У 26-летнего местного жителя изъято 39 тысяч гривен — вторую часть суммы, которую он получил за поддельные ID-карты. При обыске обнаружена также ID-карта на его собственное имя и подготовленные карточки для других заказчиков", — заявляет СБУ.

    Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Готовится сообщение о подозрении задержанному и другим участникам группы.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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