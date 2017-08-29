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    Общество

    На празднике в Болгарии развернули флаг ДНР

    (обновлено: )67
    Посол Украины назвал инцидент с флагом ДНР "грязной провокацией". По его словам, он рассматривает это, "как глумление над памятью украинских воинов и настоящих ополченцев, которые принесли свободу на болгарскую землю".
    Флаг ДНР на празднике в Болгарии
    rus.bg

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Во время торжеств по случаю 140-летия битвы за гору Шипка в Болгарии развернули флаг самопровозглашенной ДНР.  В камеры СМИ в субботу попала группа людей, развернувших этот флаг.

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    Посольство Украины в Болгарии уже выразило возмущение в связи с этим инцидентом, говорится в заявлении посла Николая Балтажи на сайте посольства.

    "Глубоко обеспокоен и возмущен флагом террористической и преступной "ДНР" на Шипке. Рассматриваю это, среди прочего, как глумление над памятью украинских воинов и настоящих ополченцев, которые принесли свободу на болгарскую землю", — отметил Балтажи.

    Он назвал инцидент "грязной провокацией".

    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
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    "Настаиваю на проведении болгарскими властями расследования этой грязной провокации", — заявил посол.

    Между тем вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева назвала это "неприятной историей".

    "Я видела эту фотографию в социальных сетях – неприятная история. Мы свободное государство и каждый человек имеет право на свое мнение. Очень неприятно, что точно во время чествования Шипкинской эпопеи был развернут флаг республики, которую никто не признал и которая является символом нарушения правовых норм, угрозы миру и безопасности в Европе", — заявила Захариева.

    Она отметила, что это свободное выражение мнения граждан, а не официальное участие флага в церемонии.

    "Речь идет о мнении граждан, которые имеют на него право. Я не поддерживаю их мнение", — подчеркнула Захариева.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве была замечена машина с автомобильными номерами самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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