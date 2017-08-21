Чиновники в Волынской области закупали в ДНР оборудование для шахты - СБУ

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник заявила, что чиновники в Волынской области закупали оборудование для предприятий угольной промышленности в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

"Один из руководителей государственного предприятия "Дирекция по строительству объектов" вступил в сговор с участниками тендерных торгов на закупку оборудования для волынской шахты… Чиновник, который является уроженцем временно оккупированных территорий, закупил у предприятия так называемой "ДНР" оборудования почти на 25 миллионов гривен (около 980 тысяч долларов)", — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

По данным ведомства, для адаптации оборудования под реальные потребности шахты было дополнительно потрачено из госбюджета 600 тысяч гривен (23,5 тысячи долларов).

"Сотрудники спецслужбы также выяснили, что руководство завода-поставщика, которое перерегистрировано в Днепропетровской области, предоставило заведомо ложные сведения об отсутствии налоговой задолженности перед бюджетом, а владельцем предприятия является гражданин России", — утверждают в СБУ.

Одному из руководителей госпредприятия и руководителю конкурсных торгов сообщили о подозрении в рамках уголовного дела, заведенного по статье "злоупотребление властью или служебным положением". Продолжается досудебное расследование, отмечается в сообщении.