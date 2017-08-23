Идея исключить ДНР и ЛНР из "Минска" лишена здравого смысла - Захарченко

ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Предложение первого президента Украины Леонида Кравчука об исключении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик из переговорного процесса в Минске лишено здравого смысла. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко, сообщает корреспондент РИА Новости в Донецке.

"Предложение Кравчука исключить из минского процесса ДНР и ЛНР находится по ту сторону здравого смысла. Впрочем, украинская сторона часто этим грешит", — сказал Захарченко.

По его словам, есть две стороны конфликта в Донбассе — Киев и самопровозглашенные республики. "Есть также международные посредники, в задачу которых входит оказание помощи сторонам конфликта для его урегулирования — Россия, Германия, Франция, ОБСЕ", — пояснил Захарченко.

По мнению главы ДНР, изменение формата минских соглашений приемлемо только в целях повышения эффективности переговорного процесса. В качестве примера Захарченко привел приднестровское урегулирование.

"Количество посредников может быть увеличено, если это будет признано целесообразным. Например, два плюс пять, как было сделано в своё время для решения приднестровского конфликта. Но это должно быть общее решение всех нынешних участников процесса урегулирования", — отметил он.

Как сообщалось ранее, очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также встречи ее тематических подгрупп проходят в среду, 23 августа, в Минске.