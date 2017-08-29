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    Ореховый или Хлебный Спас отмечают православные во вторник

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    Нерукотворное изображение лица Иисуса Христа на куске полотна, как гласит православное церковное предание, появилось благодаря болезни правителя Эдессы Авгаря V.
    Распятие и свечи в православной церкви
    RIA News Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 авг – РИА Новости Украина. Православные христиане вспоминают во вторник перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа.

    Яблочный спас в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Преображение Господне, или Яблочный спас. Справка

    Согласно православному церковному преданию, нерукотворное изображение лица Иисуса Христа на куске полотна появилось благодаря болезни правителя Эдессы Авгаря V. Наслушавшись рассказов о чудесном израильском целителе, он написал ему письмо с просьбой о помощи. Но посланцам Авгаря никак не удавалось пробиться к Иисусу, окруженному толпой. И тогда он сам подозвал их, передал ответное письмо, в котором обещал прислать в Эдессу одного из своих учеников, а напоследок, умывшись, отер лицо куском полотна, на котором остался его отпечаток, и передал эту первую икону в дар Авгарю.

    Существует другая версия происхождения святыни. Согласно ей, отпечаток лица Иисуса появился на полотенце, которым он отер кровавый пот после молитвы в Гефсимании пред своими крестными муками. А уже затем ткань передал царю Авгарю апостол Фаддей.

    Перенесение образа из Эдессы в Константинополь состоялось в 944 году. После разграбления столицы Византийской империи крестоносцами в 1204 году судьба святыни доподлинно неизвестна. По одной из версий она хранится в церкви Санта-Матильда в Ватикане, по другой — в армянской церкви святого Варфоломея в Генуе.

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    Праздник имеет несколько названий. В этот день было принято выпекать хлеб из зерен нового урожая, которые освящали в церкви. Отсюда название – "Хлебный Спас". Еще одно название – "Ореховый Спас", так как к этому времени поспевали орехи. Также праздник именуется "Спасом на полотне" или "Спасом на холстах". Менее распространенная версия – Малый Спас.

    Этот праздник является третьим и последним в череде "Спасов" — после Медового (14 августа) и Яблочного (19 августа). Ореховый Спас отмечается на следующий день после праздника Успения Богородицы, в некоторых православных храмах именно в этот день, 29 августа, совершается чин погребения Девы Марии.

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