Ореховый или Хлебный Спас отмечают православные во вторник

КИЕВ, 29 авг – РИА Новости Украина. Православные христиане вспоминают во вторник перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа.

Согласно православному церковному преданию, нерукотворное изображение лица Иисуса Христа на куске полотна появилось благодаря болезни правителя Эдессы Авгаря V. Наслушавшись рассказов о чудесном израильском целителе, он написал ему письмо с просьбой о помощи. Но посланцам Авгаря никак не удавалось пробиться к Иисусу, окруженному толпой. И тогда он сам подозвал их, передал ответное письмо, в котором обещал прислать в Эдессу одного из своих учеников, а напоследок, умывшись, отер лицо куском полотна, на котором остался его отпечаток, и передал эту первую икону в дар Авгарю.

Существует другая версия происхождения святыни. Согласно ей, отпечаток лица Иисуса появился на полотенце, которым он отер кровавый пот после молитвы в Гефсимании пред своими крестными муками. А уже затем ткань передал царю Авгарю апостол Фаддей.

Перенесение образа из Эдессы в Константинополь состоялось в 944 году. После разграбления столицы Византийской империи крестоносцами в 1204 году судьба святыни доподлинно неизвестна. По одной из версий она хранится в церкви Санта-Матильда в Ватикане, по другой — в армянской церкви святого Варфоломея в Генуе.

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Праздник имеет несколько названий. В этот день было принято выпекать хлеб из зерен нового урожая, которые освящали в церкви. Отсюда название – "Хлебный Спас". Еще одно название – "Ореховый Спас", так как к этому времени поспевали орехи. Также праздник именуется "Спасом на полотне" или "Спасом на холстах". Менее распространенная версия – Малый Спас.

Этот праздник является третьим и последним в череде "Спасов" — после Медового (14 августа) и Яблочного (19 августа). Ореховый Спас отмечается на следующий день после праздника Успения Богородицы, в некоторых православных храмах именно в этот день, 29 августа, совершается чин погребения Девы Марии.