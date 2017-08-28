Праздник Успения Богородицы отмечают православные христиане в понедельник

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Праздник Успения Богородицы по православному календарю отмечается в понедельник.

Успение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати великих (двунадесятых) праздников Русской православной церкви, который отмечается 28 августа (15 августа по старому стилю).

В этот день православная церковь воспоминает кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью соединения ее со своим сыном Иисусом Христом.

О земной жизни Пресвятой Богородицы после Крестной смерти и Воскресения Иисуса Христа повествует Священное Предание. Пречистая Дева пребывала в то время в Иерусалиме, позже переселилась вместе с апостолом Иоанном Богословом в Эфес, посещала праведного Лазаря на Кипре и Афонскую Гору, которую благословила как свой удел. Незадолго до кончины Божия Матерь возвратилась в Иерусалим, где посетила места, с которыми связаны важнейшие события в жизни ее божественного Сына: Вифлеем, Голгофа, Гроб Господень, Гефсимания, Елеон. Там она усердно молилась.

В одно из таких посещений Голгофы пред нею предстал Архангел Гавриил и возвестил ее о скором переселении из этой жизни в жизнь Небесную. В залог Архангел вручил ей пальмовую ветвь. С этой вестью возвратилась Божия Матерь в Вифлеем с тремя ей прислуживавшими девами – Сепфорой, Евигеей и Зоилой. Затем она вызвала праведного Иосифа из Аримафеи и учеников Иисуса Христа, которым возвестила о своей скорой кончине.

Божья Матерь завещала свое скудное имущество прислуживавшим ей вдовицам и повелела похоронить себя в Гефсимании, рядом с могилами своих праведных родителей и праведного Иосифа Обручника.

В день Успения Богородицы чудесным образом в Иерусалиме оказались собранными для прощания с нею почти все апостолы, которые прежде разошлись по разным странам с миссией проповеди Слова Божия. Позже всех прибыл апостол Павел. Отсутствовал только апостол Фома.

Вдруг воссиял свет, затмивший светильники, кровля горницы открылась, и сошел Иисус Христос со множеством ангелов. Пресвятая Богородица обратилась к нему с благодарственной молитвой и просила благословить всех почитающих ее память. Затем Богоматерь радостно предала свою душу в руки Христа, и тотчас раздалось ангельское пение.

С зажженными светильниками, с пением псалмов, апостолы погребли Богородицу, как она велела, в Гефсиманском саду, в пещере, где покоились тела ее родителей. После похорон апостолы еще три дня оставались у пещеры и молились.

На третий день до Иерусалима добрался опоздавший на погребение апостол Фома. Желая проститься с Пресвятой Девой, он вошел в пещеру и обнаружил ее пустой. Тела Пресвятой Девы не было, остались только одни погребальные пелены. Изумленные апостолы возвратились в дом и молились Богу, чтобы он дал им знать, что стало с телом Божией Матери. Вечером того же дня собравшимся на ужин апостолам явилась сама Богородица и сказала: "Радуйтесь! Я с вами — во все дни".

В честь этого события 27 августа за вечерним Богослужением во всех церквях выносят из алтаря и помещают посреди храма Плащаницу с изображением Божией Матери. Плащаница находится посреди храма до чина погребения, когда ее крестным ходом проносят вокруг церкви.

Кончину Богородицы православная церковь называет успением, а не смертью, потому что смерть как возвращение земле ее тела, а духа — Богу, ее не коснулась. Она лишь уснула, чтобы в то же мгновение пробудиться для жизни вечноблаженной и после трех дней с нетленным телом вселиться в небесное нетленное жилище.

На месте погребения Божией Матери в Гефсимании в V веке был построен храм. Существует предание, что ранее святой царицей Еленой здесь была построена базилика. В 614 году храм был разрушен, однако гробница Богоматери сохранилась. Большая часть современного здания восходит к временам крестоносцев. Это подземный храм, в который ведут 50 ступеней, с приделами святых Иоакима и Анны, родителей Богородицы, и Иосифа Обручника, расположенными по бокам лестницы. Храм имеет крестообразную форму: в центре — гробница Богородицы с двумя входами. Именно сюда по традиции перед праздником Успения из Малой Гефсимании близ храма Гроба Господня крестным ходом православные несут Плащаницу Пресвятой Богородицы по тому же пути, каким некогда апостолы несли на погребение тело Божией Матери.

О почитании Девы Марии в первохристианскую эпоху свидетельствует надпись в одной из назаретских церквей II века, а также фрески в катакомбах.

В V веке Анатолий Константинопольский, в VIII веке святые Иоанн Дамаскин и Косма Маиумский, в IX Феофан Никейский написали каноны на день Успения, которые поет ныне церковь в этот день. В песнях канона день Успения называется знаменитым, торжественным и Божественным праздником. Кроме этого, Успение Богоматери в православной церкви восхваляется особенным акафистом в честь этого события.

На Руси Успение издавна один из самых любимых праздников: со времен святого князя Владимира Успенские храмы стали строить повсюду – первый соборный киевский храм, Десятинная церковь, был посвящен Успению Богородицы, а к XIV веку Успенские храмы были главными в Суздале, Ростове, Ярославле, Звенигороде и в Москве, где Успенский собор Кремля стал главным храмом Русской православной церкви, в котором венчались на царство все русские цари и императоры, а во времена патриаршества возводились на престол патриархи.

В честь Успения Богородицы множество сел на Руси назывались Успенскими, Успеньями, Успенками. Поселок Успенский есть даже близ Караганды в Казахстане.

Ко дню Успения Богородицы на Руси приурочивался праздник собранного урожая. В этот день происходили проводы лета – встреча осени – первые осенины. Так как Успение считалось последним летним днем, то заканчивался праздник тем, что в этот вечер в избах впервые "вздували огонь" – зажигали лучину, лампу или свечу и садились ужинать при свете. С Успения начиналась заготовка различных припасов на зиму. В знак кончины Богоматери в некоторых деревнях пожилые женщины одевались в черные одежды, поминая таким образом Богородицу.