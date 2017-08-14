В понедельник православные отмечают Медовый Спас

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Православная церковь празднует Медовый Спас в понедельник. 14 августа (1 августа по старому стилю) Православная церковь празднует Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня, который в народе называют Медовым Спасом.

В этот же день отмечается празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, которое установлено по случаю знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и святого Креста во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами.

Слово "происхождение" представляет неточный перевод греческого слова, буквально означающего "предъисхождение", "несение впереди" древа или части от подлинного Креста Господня, на котором был распят Иисус Христос.

В Константинополе, при греческих императорах, в этот день выносили священную реликвию – Животворящий Крест, на котором был распят Иисус Христос, из дворца в церковь Святой Софии и совершали водоосвящение. Этот обычай из Греции перешел и в Россию. В этот день после литургии совершается малое водоосвящение на реках, прудах и озерах, для чего идут туда крестным ходом.

В греческом часослове 1897 года так объясняется происхождение этого праздника: "По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней".

В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием Крещения Руси 14 августа (1 августа по старому стилю) 988 года. Известие о дне Крещения Руси сохранилось в хронографах ХVI века: "Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа 1".

В сказании говорится, что празднование также было установлено константинопольским патриархом Лукой и Киевским митрополитом Константином в память знамений от трех святынь – Креста Христова, иконы Владимирской Богоматери и образа Спаса. Знамение произошло во время победы византийского императора Мануила над сарацинами, а также русского князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в походе 1164 года. Противники были побеждены и обратились в бегство, а от святых икон, находившихся среди войск, исходили лучи, осенявшие полки. Греческий царь и русский князь обменялись сообщениями об одержанных победах и о чудесном сиянии, исходившим от святых икон.

К XV веку относятся иконы Происхождения креста, на которых изображался византийский крестный ход. В XVI-XVIII веках строились церкви, посвященные этому празднику.

По принятому ныне в Русской церкви чину 14 августа совершается малое освящение воды до или после литургии. Вместе с освящением воды совершается освящение меда – так называемый первый Медовый Спас. С этого дня благословляется вкушение его нового сбора.

Праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня широко отмечался в средневековой Руси. С особой торжественностью это происходило в Москве, где совершался крестный ход на воду и чин водоосвящения, отличавшиеся особой торжественностью, в которых участвовал сам царь. Накануне вечером 13 августа (31 июля по старому стилю) государь выезжал в Симонов монастырь, где слушал вечерню, а в сам праздник стоял заутреню. Напротив Симонова монастыря на Москве-реке устраивалась "Иордань" (от реки Иордан, в водах которой крестился Иисус Христос) – над водой сооружалась сень (шатер, навес) на четырех столбах, которая расписывалась и увенчивалась золотым крестом. По углам "Иордани" изображались святые евангелисты, внутри нее – апостолы и другие святители. Иорданская сень украшалась цветами, листьями, птицами. Около "Иордани" устраивались два места – для государя, в виде круглого пятиглавого храма, и для патриарха, которые расписывались, украшались резьбой и огораживались позолоченной решеткой, помост вокруг них застилался алым сукном. В назначенное время, под колокольный звон государь выходил на воду, окруженный боярами и служилыми людьми, для торжественного освящения воды.

Действо Происхождения начиналось с погружения Животворящего Креста в воду. После прочтения молитв государь с боярами опускался в "Иордань", возложив при этом на обычное выездное платье святые кресты с мощами. Переодевшись под "сенью" в сухое платье, царь прикладывался к кресту и принимал патриаршее благословение. Духовенство освященной ("иорданской") водой кропило войска и знамена, а желающим разливалась святая вода. После чина водоосвящения устраивались народные гулянья.

Не только в городах, но и в деревнях и селах церковью устраивалось торжественное вынесение креста, совершался крестный ход к водоемам (рекам, озерам, прудам) и источникам воды (колодцам), где происходили молебны и освящение воды. В этот день отдавали дань воде, поэтому и называли в народе первый Спас "Спасом на воде", Водным или Мокрым.

Крестьяне считали, что с этого дня пчелы прекращают производить мед, поэтому необходимо было "заломать соты", иначе пчелы из соседних ульев заберут весь мед. Для "выламывания" первых сот на пасеке пчеловод одевался в чистую одежду, осенялся крестным знамением, выбирал самый богатый по медовому запасу улей, после чего "подрезывал" соты и, положив часть в новую, не бывшую в употреблении деревянную посуду, относил в церковь. После литургии священник освящал мед нового урожая, и только теперь его разрешалось есть. Часть освященного меда оставалась в церкви, затем угощался причт, нищие и дети. Возвратившись из церкви, пчеловоды разговлялись свежим медом, пирогами с пшенной кашей и медом, варили "медяные" квасы и угощали всех пришедших в гости, а в древней Руси пекли на первом меду огромный хлеб-пряник из первой ржаной муки нового урожая.

Тем не менее, нужно помнить, что освящение меда в этот день – это всего лишь благочестивая традиция. Она никак не связана с праздником Всемилостивого Спаса и не должна собой затмевать праздник.