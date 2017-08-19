Преображение Господне, или Яблочный спас. Справка

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Преображение Господне (Яблочный Спас) по православному календарю отмечается в субботу.

Ниже приводится справочная информация.

19 августа (6 августа по старому стилю) православная церковь отмечает один из важнейших христианских праздников — Преображение Господне.

Преображение Господне относится к двунадесятым (к 12 главным) православным праздникам, важнейшим после Пасхи, связанным с событиями из жизни Христа и Пресвятой Девы Марии.

Праздник установлен в память Преображения Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. Об этом событии рассказывается в трех синоптических Евангелиях – от Матфея, Марка и Луки.

Совершив половину Своего земного служения, Иисус Христос показал ученикам славу Своего Божества. Незадолго до Своих крестных страданий, Он взял трех учеников: Петра, Иакова и Иоанна, и вместе с ними взошел на гору Фавор помолиться. Пока Спаситель молился, ученики заснули. Проснувшись, они увидели, что Христос преобразился: лицо Его просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как снег, и сияющими, как свет. В это время около Спасителя появились пророки Моисей и Илия и беседовали с Ним. Сердца учеников охватила необычайная радость.

Петр не удержал порыва восторженной души и воскликнул: "Наставник! Равви! Господи! Как хорошо нам здесь! Если хочешь, поставим здесь три кущи (шалаша): одну Тебе, одну Моисею и одну Илии". Когда он это говорил, вдруг явилось светлое облако, из которого раздался голос Божий: "Это Сын Мой возлюбленный, в Котором все Мое благоволение; Его слушайте". Ученики в страхе пали на землю. Но Иисус Христос подошел к ним, коснулся их и сказал: "Встаньте и не бойтесь". Когда они поднялись, то около себя никого уже не увидели, кроме одного Иисуса Христа. Когда сходили с горы, Христос повелел никому не рассказывать, чему они были свидетелями, пока Он не воскреснет из мертвых.

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Несмотря на то, что событие Преображения Господня совершилось за 40 дней до распятия Спасителя, православной церковью оно отмечается в августе, а не в феврале, так как иначе празднование приходилось бы на время Великого поста. По установленной традиции, временной промежуток в 40 дней отделяет Преображение от праздника Воздвижения Креста Господня 27 сентября (14 сентября по старому стилю), когда Церковь вновь вспоминает Христовы страсти и Его страдание на кресте.

Празднованием Преображения Господа Церковь исповедует соединение во Христе двух естеств — человеческого и божественного. Священники в этот день надевают белые облачения, символизирующие Божественный свет, исходивший от Спасителя на горе Фавор.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Яблочный спас в Киеве

Торжества в честь праздника Преображения Господня были установлены в православной церкви в IV веке, после того как святая равноапостольная царица Елена построила храм на месте Преображения Иисуса Христа на горе Фавор. В это же время на месте, где спали святые апостолы Петр, Иаков и Иоанн, был возведен трехпрестольный храм. В VI веке здесь были построены три храма — во имя Спасителя, святого пророка Моисея и святого пророка Илии.

В XII веке на Фаворе существовали православный и католический монастыри, но сначала дамасский султан Мелек-Адель изгнал всех монахов и разрушил монастыри, затем в 1263 году египетский султан Бейбарс разгромил все святыни на горе. Фаворские монастыри до середины XIX столетия находились в полном запустении и лежали в развалинах. Возрождение на горе православного храма начал архимандрит Иринарх, который поселился на этом святом месте вместе с иеродиаконом Нестором. Устроив на горе алтарь, старец стал служить молебны для паломников, которые жертвовали деньги на строительство храма. Архимандрит Иринарх не дожил один год до освящения храма, которое было совершено иерусалимским патриархом Кириллом в августе 1862 года.

Современный греческий православный храм на Фаворе трехпрестольный: центральный престол посвящен Преображению Господню, правый — пророкам Моисею и Илии, левый — великомученикам Георгию Победоносцу и Димитрию Солунскому.

В некоторой степени праздник Преображения связан и сопоставим с ветхозаветным праздником кущей, в частности, традицией совершать в оба этих торжества освящение плодов.

На Востоке к началу августа поспевают злаки и виноград, которые христиане приносят в храм для благословения в знак благодарности Богу за его любовь, за дарование щедрого урожая. Часть урожая в первые века христиане жертвовали в храм для совершения таинства евхаристии (причащения). Древний обычай освящать плоды восходит к VIII веку.

В восточнославянской народной традиции Преображение называется вторым или Яблочным Спасом, поскольку в этот день освящаются яблоки.

Специально к этому дню яблоки везли целыми возами, и каждый более или менее зажиточный человек считал своим долгом раздать плоды бедным и больным. До этого дня не полагалось есть яблоки и все огородные овощи, кроме огурцов. Начиная с этого дня, разрешается есть яблоки и фрукты, освящение которых проводится в конце праздничной литургии.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Яблочный спас в Киеве

В Православном календаре праздник приходится на Успенский пост, но ради праздника Преображения Господня церковный устав ослабляет строгость поста и допускает на трапезе рыбу.