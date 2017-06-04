День Святой Троицы. Справка

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. День Святой Троицы православные отмечают в это воскресенье, 4 июня.

День Святой Троицы — это один из двунадесятых праздников, 12-ти главнейших после Пасхи праздников православной церкви. Его также называют Троица, Пятидесятница, Сошествие Святого Духа. В этот день церковь вспоминает евангельское событие — сошествие Святого Духа на апостолов. Это событие описано в одной из книг Нового Завета — Деяния святых апостолов. Оно произошло через десять дней после Вознесения Христова, когда на горе Елеонской он во плоти вознесся на небо.

В десятый день по Вознесении, в день иудейского праздника первой жатвы, когда ученики и с ними Дева Мария находились в Сионской горнице, в третьем часу дня послышался сильный шум, как во время бури. В воздухе появились яркие трепещущие языки огня. Это был огонь не вещественный — он был одной природы с благодатным огнем, который ежегодно сходит в Иерусалиме на Пасху, он светил, не обжигая. Носясь над головами апостолов, языки огня опустились на них и опочили. Тут же, вместе с внешним явлением произошло и внутреннее, совершившееся в душах: "исполнишася вси Духа Свята". И Богоматерь, и апостолы ощутили в тот миг необыкновенную силу, действующую в них. Просто и непосредственно им был дан свыше новый благодатный дар — они заговорили на языках, которых не знали прежде.

Так апостолы получили возможность проповедовать веру Христову в разных уголках мира. Именно поэтому день Святой Троицы считается днем рождения Церкви.

Праздник Святой Троицы был установлен в конце IV века, после того, как в 381 году на церковном соборе в Константинополе был официально принят догмат о Троице — триипостасном Боге.

На Троицу в православных храмах совершается одна из самых красивых служб в году. Церкви украшают ветками березы, цветами, пол устилают свежескошенной травой. И цвет облачений священнослужителей — зеленый: в этот день вспоминают также явление Святой Троицы Аврааму у Мамврийского дуба, поэтому и украшают храмы зеленью.

После Божественной литургии на Троицу совершается особая вечерня с чтением коленопреклоненных молитв: священник читает молитвы, стоя на коленях в Царских вратах, лицом к верующим, прихожане при этом также встают на колени — впервые после Пасхи.

Восточные славяне называли Троицу, или Пятидесятницу, Троицыным днем. Этот красочный летний праздник был частью Семицко-Троицкого праздничного комплекса, в который входили три праздника: Семик (седьмой четверг или седьмое воскресенье после Пасхи, так называемые Зеленые Святки), Троицкая родительская суббота и Троицын день. Часто Троицей называли весь временной промежуток от Семика до Духова дня — Дня Святого Духа, который Церковь отмечает в понедельник после Троицы.

В течение веков народные обычаи переносились на Троицу. Некоторые языческие обряды стали совершать на Троицу, например, "майское дерево" (им стала Троицкая береза), "встречу русалок", проводы весны.

К Троице традиционно мыли и убирали дом и двор, косили траву. Пекли пироги и караваи, завивали венки из березы и цветов, ходили в гости. Парни и девушки гуляли в лесах и на лугах, причем девушки специально шили к празднику наряды. Головы украшали венками из цветов или головными уборами, вышитыми золотыми нитями. В Белгородской области на каждый день троицкого цикла полагалось особое платье: в Троицкую родительскую субботу надевали красные рубахи, в воскресенье — белые из бабушкиных сундуков, в понедельник, Духов день, — сшитые из фабричной ткани. Троица завершала переход от весны к лету. Во многих областях к Троице заканчивались все весенние сельскохозяйственные работы.