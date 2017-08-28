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    Германия даст 1,5 млн евро матерям, детям и пожилым людям Донбасса

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    Помощь Германии предоставляется той части населения Украины, которая нуждается в особой защите и страдает от продолжающегося конфликта на востоке Украины, а именно, младенцам, детям и их матерям, молодежи и людям пожилого возраста.
    Евро

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Власти Германии выделяют Детскому фонду Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) дополнительные 1,5 млн евро для оказания помощи новорожденным, матерям и людям пожилого возраста с Донбасса, сообщили в отделе прессы и работы с общественностью посольства Германии в Украине.

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    Как отметили немецкие дипломаты, после недавнего одобрения выделения еще одного гранта в размере 1 млн евро на гуманитарные мероприятия Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) для поддержки пострадавших от войны на Донбассе украинцев, было принято решение и о поддержке проекта по неотложной помощи Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в размере дополнительных 1,5 млн евро.

    Помощь снова предоставляется непосредственно той части населения Украины, которая нуждается в особой защите и страдает от продолжающегося конфликта на востоке Украины, а именно, младенцам, детям и их матерям, молодежи и людям пожилого возраста. При этом отмечается, что прежде всего речь идет об улучшении медицинской, психологической и социальной опеки, гарантированном обеспечении доброкачественной питьевой водой, а также о мерах по улучшению санитарных условий.

    "Германия и дальше солидарна с народом Украины и стоит на его стороне. Мы и в будущем будем помогать людям, попавшим в беду в связи с событиями на востоке Украины. ЮНИСЕФ является для нас в этом деле надежным партнером", — отметил посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

    Также отмечается, что, предоставив только в 2017 году более 26 млн евро, Германия остается важнейшим партнером Украины в сфере гуманитарной помощи.

    Объем немецкой общей поддержки проектов гуманитарной помощи во всем мире составляет 1,4 млрд евро.

    Ранее сообщалось, что почти 750 тыс детей на востоке Украины могут остаться без чистой питьевой воды из-за боевых действий в районе расположения важных объектов гражданской инфраструктуры.

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